Nadia Márquez, de campaña en Neuquén, se refirió a las presuntas coimas en Andis: «Una operación»

La diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Neuquén, Nadia Márquez, defendió este martes la gestión del presidente Javier Milei y sostuvo que las acusaciones por presuntas coimas en Andis son producto de una «operación», acentuada por el creciente «clima electoral» rumbo a los comicios de octubre.

Escuchá a la diputada y candidata al Senado, Nadia Márquez, por RÍO NEGRO RADIO

Entrevistada por RÍO NEGRO RADIO, la legisladora resaltó de la administración libertaria «sus esfuerzos» para «sacar adelante a la Argentina». En concreto, mencionó la reducción de la inflación y el déficit fiscal «como no había pasado nunca» en la historia del país.

Presumas coimas en Discapacidad: qué dijo Nadia Márquez

Consultada por las supuestas coimas en la agencia de Discapacidad, que eyectaron a Diego Spagnuolo, su ex titular, Márquez dijo que en el Gobierno «no se está direccionando o avalando la corrupción» y que, a diferencia de otras gestiones, se está dejando que «la Justicia actúe».

«Se corre al funcionario, se interviene al organismo, se lo audita y la Justicia investiga, esto no pasó con los bolsos, ni con los cuadernos», en referencia a otros casos reconocidos que involucraron a funcionarios públicos nacionales.

Pidió, en línea con lo anterior, que «si pasó algo, que lo investiguen». Y remarcó que si los audios de Spagnuolo se conocieron en este momento, es una consecuencia del «clima electoral, independientemente de su veracidad o no«. «Hay una intencionalidad política, como con los supuestos audios de Karina (Milei)», dijo.

La postulante por el oficialismo nacional indicó que le parece «perfecto» que la gente «pregunte», pero afirmó que el electorado ya «no cae en las trampas como antes», porque «escucha y sigue». «Esto no va a dañar al Gobierno», insistió.

También apuntó contra quienes, desde las filas libertarias, salieron a decir de pronto que «hay corrupción». «O callaste la corrupción antes, o estás inventando algo, o estás enojado porque, por ejemplo, no te dejaron poner a tu hijo en la lista», lanzó, sin citar nombres propios.

Defendió la figura de los Menem, Martín y Lule, señalados por las supuestas coimas en la compra de medicamentos para discapacidad. «He participado de encuentros con Martín, negociaciones en el buen sentido de la palabra, y no hay nada de eso«, remarcó.

Refirmó, más adelante, la tesis oficial sobre las prácticas de la «casta política», asegurando que algunos sectores, al momento de negociar políticamente en el Congreso, piden a cambio «hasta 50 contratos estatales para hacer lo que tienen que hacer».

Nadia Márquez: «Responder algo falso es alimentar una bola de nieve»

De igual modo, echo por tierra las acusaciones contra su padre, el pastor Hugo Márquez, por «cobrar no se cuántos millones de Capital Humano». Para la diputada, no vale la pena salir a «responder», cuando se trata de «algo falso» que termina generando una «bola de nieve que no para más».

Además, se refirió a la suspensión a juicio a prueba a la que se acogió en una causa por estafa, proceso que en el que más tarde fue sobreseída.

«La chica que hizo la denuncia no la presentó contra mí y me pidió disculpas; no quise salir a hablar del tema porque me pareció que era exponerla», sostuvo Márquez, quien agregó que fue «sobreseída en dos ocasiones».

Negó, por otra parte, haber obtenido una resolución final para su sobreseimiento en los últimos días, versión que vinculó, por medio de «trascendidos», a integrantes del Tribunal Superior de Justicia. «Esto es grave, porque no existen registros públicos ni privados de esto«, analizó.