Concesiones de YPF en el istmo de Mari Menuco: qué dijo el Gobierno sobre la consulta previa a mapuches

El ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, se refirió al conflicto que inició la comunidad mapuche Kaxipayiñ por las nuevas concesiones no convencionales de YPF en la zona del istmo de los lagos Mari Menuco y Barreales. Aclaró que, si bien son tierras que aún no están escrituradas, la Provincia las reconoció como de la comunidad y que se debería activar el procedimiento de consulta previa, libre e informada cuando se inicie la actividad.

La comunidad Kaxipayiñ realizó días atrás un bloqueo contra la empresa en oposición al avance de la explotación en esa zona de Vaca Muerta. El gobierno de Rolando Figueroa le otorgó el mes pasado a YPF cuatro nuevas concesiones no convencionales (Cench), las primeras de su gestión, entre ellas La Angostura Sur I y La Angostura Sur II, en inmediaciones de los lagos.

Tobares explicó a Diario RÍO NEGRO que el ministerio de Energía les solicitó a la Unidad de Acción Intercultural que opinara si debía hacerse o no la consulta previa y contestaron que «no correspondía en esta instancia».

«La concesión es un derecho que te le otorga el Estado neuquino, en este caso a YPF, para que explote este recurso que está ahí abajo. Cuando Energía o Ambiente emita una autorización para que YPF comience a hacer algún tipo de actividad, un camino, un ducto o un pozo, ahí sí, en el caso concreto de Kaxipayiñ, correspondería impulsar el procedimiento», planteó.

Las tierras del istmo y los Kaxipayiñ

Explicó que la comunidad «tiene dos realidades en cuanto a superficie de tierras». Una fracción fue reconocida de ocupación actual, tradicional y pública por resolución 219/2023 del INAI, que no incluye el istmo, y otra como ocupación posterior a la sanción de la ley 26.160.

«Este otro reconocimiento surgió como consecuencia de un conflicto y es fruto de un acuerdo que, en su momento, se hizo entre varios actores, entre los que estaba la Provincia, el Poder Judicial y la comunidad. En ese acuerdo, que es de febrero de 2023 y que nosotros lo heredamos, el gobierno provincial se comprometía a mensurar y a escriturar esas esas tierras», sostuvo Tobares.

El acta en cuestión lo firmó el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, el entonces ministro de Turismo, Sandro Badilla, y el fiscal general José Gerez, con los integrantes de Kaxipayiñ. Esas tierras incluyeron el istmo donde hoy está el conflicto por las nuevas concesiones.

El ministro de Gobierno reconoció que aún no se avanzó en el compromiso asumido en ese documento, pero se llegó a realizar un relevamiento de los puntos a mensurar.

Activar la consulta previa

Explicó que la actividad actual que tiene YPF en el istmo «es fruto de la concesión que ya tenía, no de la nueva Cench» y que, para esos trabajos, el ministerio de Energía no consideró que debiera activarse la consulta previa.

«Se cotejó en Catastro y, al no haberse realizado aún la escritura, como titular catastral aparece la provincia de Neuquén. De ahí surge que no se activa la consulta previa. A nosotros no nos llegó ni el expediente», aseguró.

«Interpreto que hay que activar la consulta», dijo el funcionario sobre los futuros trámites que inicie la petrolera de mayoría estatal para las nuevas concesiones. «¿Por qué? Porque, en principio, más allá de la delimitación que es lo que no está ocurriendo todavía, sí hay un reconocimiento por parte del Estado neuquino de que hay una ocupación, que es posterior al año 2006, pero el reconocimiento está materializado», sostuvo.

«No es que estemos impugnando ese acuerdo, que se podría haber hecho, pero pero no», advirtió.

Las «particularidades» del istmo

Tobares explicó la intención de dialogar con la comunidad, con YPF y con el ministerio de Energía porque «sin lugar a dudas que esa explotación en esa zona del istmo requiere ciertas particularidades».

«Allí hay un recurso que tiene una potencialidad grande porque es básico para para la vida, que es el agua. Y otro recurso es la potencialidad turística que hay que preservar», analizó el funcionario.

(Horacio) «Marín está diciendo que hay que reducir los costos, ¿sí? Hay que reducir los costos operativos para atraer recursos, perfecto. Pero los costos de la sustentabilidad social y ambiental, de lo que está en la superficie no va con la concesión. No se le ha otorgado a ninguna operadora un derecho a hacer en la superficie lo que considere», afirmó.

Según había informado el gobierno, en lo que respecta al plan piloto de La Angostura Sur I, se prevé perforar, completar y poner en marcha cuatro pozos horizontales y, en La Angostura Sur II, tres. La superficie está situada en una ventana de petróleo volátil y petróleo negro.