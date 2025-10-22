Concursan nuevamente el cargo de Nicolini: nueve anotados, entre ellos el candidato que bajó la Legislatura

La semana pasada finalizó el plazo de inscripción en el Consejo de la Magistratura de Neuquén. Foto Matías Subat.

El Consejo de la Magistratura de Neuquén llamó por segunda vez a concurso para cubrir el cargo de juez procesal administrativo del interior que dejó vacante Matías Nicolini, luego de asumir como ministro de Seguridad del gobernador Rolando Figueroa. En total se anotaron nueve postulantes, entre ellos Cristian Caminos, que ganó la primera convocatoria pero su designación fue rechazada por la Legislatura a principios de este año.

El plazo de inscripción cerró el 17 de octubre. Los candidatos y candidatas deben sortear tres instancias: la evaluación de antecedentes, el examen escrito y el oral y la entrevista personal. En cada una de estas etapas reciben un puntaje y de allí surge el orden de mérito. Si bien el Consejo selecciona es la Legislatura la que debe aprobar el pliego para que sea efectivo el nombramiento.

Además de Caminos, que trabaja en el Poder Judicial de Chaco, se anotaron funcionarios y funcionarias judiciales locales: María Claudia Brazzola asistente letrada de la fiscalía de Zapala (afectada al fuero procesal administrativo), Florencia Sardini, asistente jurídica del juez de primera instancia de la oficina judicial administrativa del interior y Ezequiel Signorile, abogado relator de la Cámara de Apelaciones civil del interior.

También se inscribió Alejo Fernández Menta, director de la Oficina Judicial del fuero procesal administrativo, que quedó en segundo lugar en el orden de mérito definitivo del primer concurso, y Ángela Cuevas Sebastiano, abogada matriculada en Zapala que no consignó en sus antecedentes que fue concejal del Movimiento Popular Neuquino. Había quedado en tercer lugar.

Completan la lista: Rosaura Artola, jefa del departamento de auditoria y compliance del Casino Magic Neuquén, Santiago Chialvo e Ileana Leyes, abogados de Neuquén.

En el fuero procesal administrativo tramitan las demandas que se inician contra el Estado provincial. En este caso la vacante que se concursa es para el cargo de juez que tiene sede en Zapala, pero competencia en todo el interior.

Si el Consejo designara nuevamente a Caminos debería tratar el pliego la misma Cámara que lo rechazó en marzo de este año, sin explicar públicamente los motivos.