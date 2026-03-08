Conflicto en Medio Oriente: el Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes

En medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, el Gobierno nacional confirmó que 248 ciudadanos argentinos lograron salir de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que representa casi el 60% de los compatriotas identificados en ese país.

El canciller Pablo Quirno informó que el operativo, desarrollado bajo una extrema complejidad logística, prioriza a menores de edad y personas con complicaciones de salud ante la intermitencia en la apertura del espacio aéreo regional.

De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 8, 2026

La misión es el resultado de un trabajo articulado entre la Cancillería, el secretario Daniel Scioli y el embajador Jorge Arambarri, quienes negociaron cupos con aerolíneas internacionales para garantizar el regreso de los varados.

A pesar de que más del 40% de las operaciones comerciales han sido suspendidas en la región, se mantienen vuelos confirmados a través de Emirates Airlines con ruta hacia Buenos Aires, realizando escala técnica en Río de Janeiro.

Coordinación diplomática en un escenario de incertidumbre

El éxito parcial del operativo responde a gestiones directas con el Consulado en Dubái y Sharjah para asegurar plazas en medio de la crisis. Sin embargo, los desafíos persisten: de los 630 argentinos que solicitaron asistencia en toda la zona crítica —incluyendo Israel y Qatar—, muchos aún enfrentan restricciones de movilidad.

En varios casos, las recomendaciones de traslados terrestres hacia Omán o Arabia Saudita chocaron con las órdenes de las autoridades locales de EAU, quienes instaron a los extranjeros a no movilizarse hasta que las rutas sean seguras.

Esta parálisis logística ha forzado al Palacio San Martín a monitorear minuto a minuto la disponibilidad de los aeropuertos. «Seguimos trabajando para lograr el retorno de la manera más rápida y segura posible», expresó Quirno, destacando que el monitoreo de cada caso es constante debido a que el espacio aéreo opera de forma esporádica y las plazas en vuelos comerciales son limitadas frente a la alta demanda de evacuación internacional.

El remanente en Emiratos y el compromiso del Estado

De los 416 argentinos detectados originalmente en suelo emiratí, un grupo todavía aguarda una solución definitiva para su repatriación. Desde el Ejecutivo nacional ratificaron que el operativo permanecerá vigente mientras existan ciudadanos en situación de riesgo por el conflicto bélico entre las potencias regionales.

La prioridad absoluta del gobierno es descomprimir la zona de conflicto y asegurar el retorno de los grupos vulnerables que aún permanecen en territorio crítico.

La Cancillería mantiene activos sus canales de emergencia las 24 horas para asistir a los compatriotas que aún no han podido abordar un vuelo. Mientras la situación militar en el Golfo se mantenga inestable, el Estado argentino continuará gestionando cupos adicionales y vuelos especiales, buscando asegurar que cada argentino afectado por la crisis regional pueda completar su regreso al país sin mayores dilaciones.