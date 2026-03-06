Ataques cruzados, petróleo en alza y advertencia de la ONU: las últimas novedades del conflicto en Medio Oriente

La guerra en Oriente Medio volvió a escalar este viernes con nuevos ataques cruzados entre Irán e Israel, advertencias de la ONU sobre un posible descontrol del conflicto y crecientes repercusiones económicas y humanitarias en la región y más allá.

Las últimas novedades del conflicto en Medio Oriente

Irán lanzó una nueva salva de drones y misiles contra territorio israelí, en medio de una escalada militar que ya involucra a varios países. Al mismo tiempo, el ejército israelí anunció ataques “a gran escala” contra lo que calificó como la infraestructura del régimen iraní en Teherán, donde la televisión estatal informó de varias explosiones. Según Israel, sus fuerzas alcanzaron más de 400 objetivos en Irán durante la jornada.

En paralelo, Teherán afirmó haber golpeado intereses estadounidenses en la región. Un portavoz del ejército iraní aseguró que un petrolero de Estados Unidos fue atacado en el Golfo y que se encontraba “en llamas”. Los Guardianes de la Revolución también declararon haber atacado sistemas de radar estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Catar, además de lanzar drones y misiles contra una base aérea estadounidense en Emiratos.

Las tensiones también se extendieron a varios puntos de la región. Se registraron explosiones en Kuwait y en Manama, capital de Baréin. En Arabia Saudita, las autoridades dijeron haber interceptado un misil de crucero en el centro del país. En Irak, drones atacaron el aeropuerto y los campos petrolíferos de Basora, mientras que en Erbil se produjo una explosión cerca del aeropuerto que alberga tropas de la coalición liderada por Estados Unidos.

El conflicto también se intensificó en el frente libanés. Israel afirmó haber matado a más de 70 combatientes de Hezbolá y atacado más de 500 objetivos en Líbano desde el inicio de su ofensiva el lunes. El movimiento proiraní, por su parte, pidió a los israelíes evacuar las localidades situadas a menos de cinco kilómetros de la frontera.

La ofensiva israelí en Líbano dejó hasta ahora 217 muertos y 798 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. El Consejo Noruego para los Refugiados informó que unos 300.000 habitantes fueron desplazados por los bombardeos y las órdenes de evacuación.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la situación puede “salirse de control” y pidió detener los combates para iniciar negociaciones diplomáticas serias. “Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”, declaró.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth Social que no buscará ningún acuerdo con Irán y que solo espera su “rendición incondicional” para poner fin al conflicto.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que algunos países ya comenzaron a intentar mediar entre las partes, aunque advirtió que los esfuerzos diplomáticos deben dirigirse a quienes iniciaron las hostilidades.

La escalada también impactó en los mercados energéticos. El precio del petróleo se disparó ante los riesgos para el suministro en la región. El barril de Brent superó los 92 dólares, su nivel más alto desde 2023, mientras que el West Texas Intermediate llegó brevemente a 90,48 dólares, con un alza superior al 11%.

Las consecuencias económicas ya empiezan a sentirse en otras partes del mundo. Filipinas anunció que reducirá la semana laboral del sector público a cuatro días ante la previsión de un fuerte aumento del precio de los combustibles.

En el plano diplomático, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la guerra como un “extraordinario error” y defendió que la relación con Estados Unidos debe basarse en la “colaboración leal” y no en la confrontación.

Con información de AFP



