“Escuchás como si fueran truenos”: el embajador argentino contó cómo se viven los bombardeos en Israel

Mientras el conflicto en Medio Oriente crece, las alarmas antiaéreas paralizan a Israel y obligan a la población a correr hacia los refugios. El embajador argentino en el país, Axel Wahnish, confirmó que hay 200 argentinos varados, en un escenario donde por ahora no existen vuelos de salida.

En declaraciones a Radio Rivadavia, reproducidas por la Agencia Noticias Argentinas, el diplomático explicó el impacto cotidiano de los bombardeos y el funcionamiento de los refugios. “Es muy traumático todo para la sociedad porque no hay clases, salís a la calle se ve vacía, muchos negocios cerrados, pero lo más traumático es que suena la alarma y entras en pánico”, expresó.

Alarmas antiaéreas y ciudades vacías: cómo se vive la guerra en Israel

Wahnish relató que los ataques se perciben con fuerza incluso dentro de los refugios. “En el refugio escuchás como si fueran truenos y tiembla todo, no es que no pasa nada”, señaló al describir las detonaciones durante los bombardeos.

En los últimos días, Irán reportó un ataque contra la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El embajador también informó que hay 200 argentinos que no pudieron abandonar el país. “Hay 200 argentinos varados aquí, rogando por favor que los ayudemos a seguir”, indicó y agregó: “Lo más seguro y menos riesgoso es quedarte donde estás porque, hoy en día, no hay salida aérea para nadie”.

El impacto de los bombardeos y la advertencia del embajador argentino

Sobre los ataques con misiles, el diplomático explicó la dimensión del armamento utilizado. “Ves el cielo y parece un show de fuegos artificiales porque ves la oleada de misiles y te ponés a pensar si uno llegara a caer porque tiene entre 14 y 19 metros de alto con una carga explosiva de cuatro veces más de lo que fue atentado a la AMIA”.

Wahnish también se refirió a las perspectivas del conflicto en Medio Oriente. “Si me preguntan si creo que la región va a tener mas paz, digo que no, pero sí va a ser mucho menos violenta”, aseveró y agregó: “La guerra nunca va a solucionar nada porque las bombas no matan ideas, matan personas”.