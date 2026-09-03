Chile y Reino Unido avanzan en una ruta comercial con las Islas Malvinas en medio de la tensión diplomática

La tensión diplomática entre Argentina y Chile suma un nuevo capítulo luego de la tensión que se vivió por el Estrecho de Magallanes. En medio de la visita del presidente Javier Milei al país vecino, y en vísperas de un anuncio sobre las Islas Malvinas que se dará esta noche por cadena nacional, en Punta Arenas avanzan con el Reino Unido para forjar una nueva ruta marítima con el archipiélago.

La noticia la reveló este jueves 3 de septiembre el medio chileno El Mercurio y comenzaría a estar operativa a partir de noviembre. En el día de ayer, mientras el presidente José Antonio Kast visitó la región de Magallanes y sostuvo que «Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control”, el canciller nacional Pablo Quirno dijo que «están sucediendo cosas en Malvinas que con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos”.

Y es que cada vez hay más zonas del subsuelo marítimo argentino en las que operan empresas extranjeras bajo legislación británica. A mediados de julio, se reveló que una empresa de Israel confirmó su expansión en las inmediaciones de las islas. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al Reino Unido a revisar su postura de «neutralidad» en el conflicto debido a la falta de apoyo de Londres en la guerra con Irán y la tensión en el ámbito energético por el Estrecho de Ormuz.

Qué se sabe de la ruta comercial entre Chile y las Islas Malvinas

Según replicó el medio chileno Emol, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, es uno de los impulsores de la ruta marítima y le declaró a El Mercurio que la economía del sur de Chile se vio afectada por una declaración del Mercosur en el año 2011, la cual fue respaldada por el país chileno, que prohíbe la recalada de barcos con banderas británicas, y que generó un perjuicio de US$300 millones.

Radonich acotó que la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas ya cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island y que el primer viaje está pactado para noviembre.

Incluso, indicaron que el próximo 28 y 29 de septiembre, una delegación británica llegará a Punta Arenas para una rueda con proveedores chilenos. En este sentido, la subdirectora de la Corporación de Desarrollo, Louise Ellis, y el miembro del directorio de la Cámara de Comercio local, Mike Summers, resaltaron el «interés» chileno en retomar la conexión marítima.

Radonich aseveró que los británicos desenvolsarían US$20 millones al año, y descartó algún tipo de conflicto diplomático, ya que el barco no sería de origen inglés. En julio, el gerente de proyectos estratégicos de Falkland Islands Development Corporation (FIDC), Sam Cockwell, señaló que «existe un claro interés por parte de Chile en restablecer una conexión marítima comercial» con los ingleses.

Por último, detallaron que el tipo de carga que buscan transportan va desde gas licuado y repuestos a alimentos y materiales de construcción. En la actualidad, los «kelpers» tienen una sola conexión con Montevideo, lo que implica una navegación de casi 2.000 kilómetros y que con Punta Arenas lograrían reducir la distancia a la mitad.

En Chile exigen dar de baja un decreto argentino en referencia al Estrecho de Magallanes

El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó este miércoles 2 de septiembre de 2026 a la región de Magallanes, en el extremo sur del país, para liderar una demostración táctica de la Armada a bordo de la fragata FFG “Prat”. Esta gira fue descrita por el propio mandatario como «una manera de hacer patria». El acto se realizó en medio de tensiones diplomáticas con Argentina y previo a una cumbre clave con Javier Milei.

La controversia por el estrecho escaló tras las declaraciones del brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, quien llamó a hacer presencia soberana en la zona. Aunque la Cancillería argentina emitió un comunicado oficial ratificando la plena vigencia de los tratados limítrofes históricos, la situación reavivó los cuestionamientos políticos en Santiago sobre el Decreto 457/2021, una normativa promulgada durante la gestión de Alberto Fernández que incorpora al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces dentro de una definición de espacios de exploración y control conjunto.

El mandatario chileno encabezó una revisión militar a la Fuerza de Tarea Naval de la Armada chilena, en un despliegue que incluyó maniobras tácticas, ejercicios antisubmarinos, operaciones de abordaje y fuego real en aguas del extremo sur del país.

“El Estrecho de Magallanes es chileno y Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control”, aseveró Kast.

“Tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado, más allá de la firma que pone término a un decreto que firmó el señor (Alberto) Fernández”, dijo hoy el mandatario chileno.

El decreto en cuestión volvió a ser tema de disputa en Chile luego de los comentarios del brigadier Valverde, que despertaron reclamos de diputados oficialistas Stephan Schubert, Álvaro Carter, Alejandro Riquelme y Catalina del Real, del Partido Republicano, junto con Francesca Muñoz, del Partido Cristiano de Chile.

Se trata de un documento publicado por el Ministerio de Defensa el 6 de julio de 2021, bajo la administración de Alberto Fernández, que se refiere al Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces como «espacios de uso compartido».

“Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces, espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el OCÉANO ATLÁNTICO y el OCÉANO PACÍFICO como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, suscribe el texto gubernamental.

Según reportó el medio local Bío Bío, el canciller Francisco Pérez sostuvo que las autoridades argentinas mantienen desde hace meses un documento que corrige la postura y que solo resta la firma de Milei.

El diplomático afirmó que la situación será uno de los asuntos que estará “arriba de la mesa” durante la reunión bilateral entre Kast y el mandatario argentino.

Quirno habló sobre los negocios del Reino Unido en las Islas Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este miércoles que “siempre hay chance” de recuperar las Islas Malvinas y que se continuará trabajando en la vía diplomática.

El canciller dejó este concepto antes de abrir el foro “Vientos de Cambio” que organiza la Fundación Libertad y Progreso en un hotel céntrico, que siguió Agencia Noticias Argentinas.

El presidente, Javier Milei, ofrecerá mañana un discurso en Cadena Nacional para referirse a los adelantos diplomáticos en la discusión para recuperar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Durante su presentación en el foro, Quirno amplió la posición argentina y enfatizó que se seguirán realizando las acciones diplomáticas necesarias.

El canciller se abstuvo de dar detalles de lo que dirá Milei en su presentación de mañana. “Tenemos una obligación y responsabilidad de responder a nuestros intereses allí”, afirmó Quirno.

El ministro remarcó que “es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, más allá del aspecto declamatorio, actividades muy concretas porque hoy están sucediendo cosas en Malvinas que con decisiones unilaterales del Reino Unido que repudiamos”.

Con información de Noticias Argentinas.

Milei hablará en cadena nacional sobre Malvinas, mientras Trump amenaza a Londres

En la antesala del mensaje en cadena nacional que ofrecerá Javier Milei sobre las Islas Malvinas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la escena internacional con críticas y elogios hacia el Reino Unido.

Durante una entrevista concedida a la cadena británica GB News, el líder norteamericano pasó factura a Londres por la falta de apoyo militar en el conflicto con Irán y dejó una frase ambigua al recordar la guerra de 1982.

“Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza (Reino Unido), pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, reflexionó el presidente norteamericano.

El eje central del malestar de Trump con el gobierno británico radicó en la negativa de enviar auxilio naval durante las operaciones bélicas en Medio Oriente, una zona clave para el abastecimiento de crudo del propio Reino Unido.

La recriminación del jefe de la Casa Blanca expuso la tirantez en la alianza transatlántica:

Falta de barcos: Trump reveló que le exigió colaboración al entonces primer ministro Keir Starmer y a la OTAN. «Le pregunté por qué no enviaron un par de barcos. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto», declaró.

Trump reveló que le exigió colaboración al entonces primer ministro Keir Starmer y a la OTAN. «Le pregunté por qué no enviaron un par de barcos. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto», declaró. El factor energético: recordó que Londres obtiene gran parte de su petróleo a través del estrecho de Ormuz , por lo que calificó como inentendible la ausencia de la flota británica.

recordó que Londres obtiene gran parte de su petróleo a través del , por lo que calificó como inentendible la ausencia de la flota británica. Lección aprendida: cuestionado sobre si se sintió traicionado por la falta de respaldo, le bajó el tono al enojo: «No me sentí herido… lo llamo un proceso de aprendizaje».

n paralelo, la Casa Rosada mantiene bajo un absoluto hermetismo los detalles de la cadena nacional de las 21:00. La transmisión fue coordinada en reuniones de máxima reserva entre Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, mientras en los pasillos oficiales aseguran que el discurso marcará la agenda política de los próximos meses.

Islas Malvinas, buques israelíes y el conflicto del Puerto de Ushuaia

Según informó Agenda Malvinas, Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (NPDP) oficializó la adquisición del 65% del bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion. La documentación a la que accedieron confirma recursos potenciales certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo y expone la estrategia de la compañía para conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas, con el objetivo de optimizar su explotación.

En la descripción del proyecto, la compañía destaca que el bloque se encuentra a una «distancia razonable para la conexión» con Sea Lion y anticipa que el desarrollo buscará aprovechar las sinergias entre ambos activos. El plan contempla la utilización de tuberías y umbilicales submarinos para vincular los futuros pozos con la infraestructura flotante que se instalará en Sea Lion, una estrategia que permitiría reducir costos de inversión y acelerar el desarrollo del proyecto.

Navitas también indicó que continúa evaluando nuevos prospectos dentro del bloque y que analiza la perforación de un pozo exploratorio en el corto plazo. Según la empresa, la presencia de múltiples estructuras geológicas permitiría que una sola perforación confirme la existencia de recursos comercialmente viables.

De esta manera, al sumar el control del bloque PL001 al desarrollo de Sea Lion, la petrolera israelí consolida una posición dominante sobre buena parte de la actividad exploratoria en la Cuenca Malvinas Norte.

La empresa reconoce como parte de su estrategia el uso de la técnica conocida como tie-back, que consiste en conectar nuevos yacimientos a instalaciones ya existentes mediante infraestructura submarina. El esquema ya es utilizado en otros desarrollos offshore de la región para reducir costos y acelerar la puesta en producción.

Aún así, poco se conoce sobre sus operaciones en las Islas Malvinas, debido a que la empresa restringe el acceso a su sitio web desde Argentina mediante un bloqueo geográfico que arroja el mensaje «403 Forbidden».

Mientras tanto, en agosto hubo una polémica nacional en el puerto de Ushuaia relacionado a el arribo del buque petrolero de bandera británica VS Promise. La presencia de la embarcación, que cuenta con una capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, encendió las alarmas en la gestión del gobernador Gustavo Melella, desde donde denunciaron que este tipo de actividad va contra las leyes provinciales en marco del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.