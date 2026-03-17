Crece el Poder Judicial en Zapala con otro juzgado multifueros

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Neuquén dio este martes un paso clave para ampliar la estructura judicial en el interior: emitió despacho por unanimidad al proyecto que propone la creación de un segundo Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Juicios Ejecutivos en Zapala.

Por otra parte, emitió despacho por mayoría para el tratamiento en el recinto del pliego de María Paula Yerfino, candidata a fiscal. Los legisladores le hicieron muy pocas preguntas y se conformaron con las respuestas telegráficas de la postulante, que ganó el respectivo concurso en el Consejo de la Magistratura.

El nuevo juzgado

Respecto del juzgado multifueros, su creación apunta a «descomprimir la creciente carga de trabajo» en la ciudad, donde todas las causas son atendidas por un único juzgado.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) advirtió que el último órgano jurisdiccional creado en Zapala data de 2015 y que, desde entonces, el incremento de expedientes fue “exponencial”, generando un “cuello de botella” en el funcionamiento del sistema judicial.

El proyecto, impulsado por el Tribunal Superior de Justicia, prevé la creación de un solo cargo de juez y su puesta en marcha con la estructura ya existente. Según se explicó en comisión, este esquema permitiría reforzar el servicio de justicia con un bajo impacto presupuestario.

Tras obtener despacho favorable en Asuntos Constitucionales y Justicia, la propuesta continuará ahora su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto, paso previo a su eventual aprobación en el recinto.

Sin controversias

En la misma reunión, los legisladores entrevistaron a Yerfino. Tiene 35 años, es fiscal en Mendoza y superó el concurso para ocupar el mismo cargo en Neuquén. Su pareja, Ángel Federico Rapacioli, era juez en la provincia cuyana; ahora es defensor público penal en Neuquén.

Hubo pocas preguntas de los integrantes de la comisión y respuestas muy sintéticas de la candidata. Dijo que está a favor de la desfederalización del narcomenudeo; opinó que la reiterancia es constitucional; que el narcotest «es una buena práctica» y que el gobierno está haciendo lo posible por superar la emergencia carcelaria. Todas leyes aprobadas por la Legislatura.