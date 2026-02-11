Se suman otras dos fiscales en Neuquén para reforzar el equipo de trabajo de Gerez

Dos nuevas funcionarias se incorporarán en breve al Ministerio Público, de manera que el equipo que responde a José Gerez en Neuquén capital aumentará a 21 fiscales del caso, 13 de ellas mujeres. Las ganadoras de los concursos fueron anunciadas en la sesión de este martes del Consejo de la Magistratura.

En su anterior reunión el cuerpo había designado otros dos fiscales del caso, una para Neuquén y el otro para Cutral Co. Y en el corto plazo definirá si hay ganador o ganadora para un cargo clave: fiscal jefe de Zapala.

Una de las ganadoras que se anunció ayer es Lorena del Carmen Juárez, actual asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos. De 39 años, se recibió en la Universidad Católica de Salta, trabajó en el ministerio de Gobierno y en 2014 ingresó como administrativa en el Poder Judicial.

Se desempeñó en Chos Malal, Cutral Co, Zapala y Rincón de los Sauces. En 2023 accedió al cargo de asistente letrada en Neuquén.

Los consejeros le dieron el máximo puntaje en la entrevista personal del concurso para fiscal del caso: 20 puntos. Sumó 3,73 por antecedentes, 11 en el escrito, 17 en el oral, y 51,73 en total.

De Mendoza a Neuquén

La fiscal mendocina María Paula Yerfino ganó el otro concurso con 55,36 puntos, producto de 3,72 por antecedentes, 16 en el examen escrito, 16,50 en el oral y 19,14 en la entrevista personal.

Yerfino es novia de Ángel Federico Rapacioli, quien en mayo del año pasado ganó el concurso para defensor público en Neuquén. Dejó el cargo de juez que ocupaba en Mendoza.

Otra asistente letrada que ganó un ascenso fue Julieta González Schlachet, como ya informó este medio, con 58,76 puntos.

Según pudo averiguar diario RÍO NEGRO, los lugares que ocuparán las nuevas funcionarias los definirá el fiscal general José Gerez en los próximos días.

Delitos Ambientales, Narcocriminalidad y Homicidios son, en principio, las áreas que tiene pensado reforzar.