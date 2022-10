Crece la versión de que Rodrigo Buteler será el candidato a la intendencia de Cipolletti por el oficialismo

Se aproximan las elecciones a la intendencia de Cipolletti y la gobernación de Río Negro, y los partidos ya están definiendo sus candidatos. Aún no hay ninguna confirmación por parte de los líderes políticos, pero en la ciudad valletana hace tiempo comenzaron a circular nombres: especialmente en Juntos Somos Río Negro, el partido oficialista.

Este mes comenzaron a circular los nombres de los posibles candidatos a la intendencia de Cipolletti de los partidos políticos de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y Juntos por el Cambio (JxC).

Entre los postulantes de Juntos se nombraba a Sebastián Caldiero, Lucas Pica, y el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler. Hoy uno de esos nombres se posiciona como el futuro candidato, pero no se anunciará hasta después de la Asamblea General del partido en Los Menucos.

El sábado 29 en Los Menucos el partido comenzará con la campaña electoral 2023. Hoy hay un 90% de que el candidato oficial sea Rodrigo Buteler, pero por ahora el candidato comunicó que no va a dar declaraciones por respeto al partido. Luego de la asamblea, si hay o no una confirmación el actual ministro de gobierno hablará con los medios de prensa.

Se espera que para la reunión provincial del próximo 29, el esquema de conducción de JSRN ya esté resuelto. Lo que resuena es que Alberto Weretilneck volverá para ser candidato a la gobernación por tercera vez, después de los dos mandatos ejercidos entre 2012 y 2019.

La candidatura de Di Tella por el segundo mandato

Por ahora la candidatura a la reelección del actual intendente de la ciudad, Claudio Di Tella pierde fuerza. En declaraciones a este medio se refirió a su futuro electoral y anunció que aún no está definido, pero dependerá del proyecto que tenga para Cipolletti el líder político, Alberto Weretilneck.

“Lo voy a definir en enero con mi familia como todas las decisiones. Me parece que la gente en este momento no quiere hablar de candidaturas, y lo que yo busco es tratar de recuperar el tiempo perdido por la pandemia y concentrarme en la gestión. Después más adelante tomaré la decisión de si es momento de seguir o no, pero hoy la sociedad no lo necesita. Quiero terminar lo que nos falta que no es mucho de acuerdo a lo que dijimos en el 2019”, dijo Di Tella.

Además, expresó que lo mejor que le puede pasar a Cipolletti es tener un intendente de JSRN porque “está demostrado que los movimientos provinciales piensan en su provincia y en sus ciudadanos, en los problemas que tenemos nosotros, y la proyección de ciudad que queremos”.

Juntos por el cambio: tres posibles postulantes

Está confirmado que el líder de Juntos por el Cambio, el empresario Aníbal Tortoriello planea ir por la gobernación de Río Negro, pero también quiere recuperar la intendencia de la ciudad.

Hoy Tortoriello informó que el partido tiene tres postulantes a la intendencia de Cipolletti. “Tenemos tres postulantes hombres, por ahora estamos manejando la información con discreción hasta que tengamos definido quién de los tres va ser elegido. En unas semanas se anunciará en virtud de que se vienen las elecciones. Todo dependerá de la definición que tomemos en Juntos por el Cambio”, expresó Tortoriello.

Sin embargo, hoy en la ciudad comenzó a cobrar relevancia el nombre de un posible candidato a la intendencia. Según se difundió por redes sociales el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Raúl Vena será uno de los candidatos elegidos por Juntos Somos por el Cambio para disputarse en las próximas elecciones 2023.

Por el momento se desconocen las otras identidades de los otros candidatos del partido.