Weretilneck y Tortoriello cerca, pero distantes en el acto oficial de Cipolletti

Varias hileras de sillas blancas y un espacio peatonal de ripio en el Parque Rosauer hicieron de límite territorial entre Alberto Weretilneck y Aníbal Tortoriello en el festejo aniversario 119 de Cipolletti. No se saludaron oficialmente y casi no cruzaron miradas en un acto que unió casi toda la usina de poder de Juntos Somos Río Negro, salvo por la ausencia de la gobernadora Arabela Carreras, por esas horas en Bariloche.

Es más, tan distantes que ni los reporteros gráficos pudieron juntarlos en un cuadro fotográfico. El empresario también fue con los suyos a marcar presencia en un evento atravesado por el oficialismo provincial. Se trata de los dos principales candidatos a gobernar Río Negro desde 2023, hoy comparten filas en el Congreso Nacional.



Lejos quedó el protocolo al que se ajustaron durante 2015 y 2019 mientras Weretilneck era gobernador y Tortoriello intendente y risa de por medio estrechaban un apretón de mano. Sin necesidad de acomodarse a ese compromiso ceremonial en Cipolletti se mostraron muy lejos.



Tal vez la misma distancia que los separa en visión política. El empresario incluso llegó con el acto iniciado, y se sentó junto a la concejal Flavia Boschi y parte de su entorno. La figura del senador estuvo rodeada por el intendente Claudio Di Tella, la secretaría de Energía Andrea Confini, la presidenta del Concejo Deliberante Silvana Larralde, el vicegobernador Alejandro Palmieri y los ministros de Gobierno Rodrigo Buteler y de Educación Pablo Nuñez.

Tortoriello al teléfono mientras Di Tella da su discurso en el marco de los 119 años de la ciudad.



Para el senador, Tortoriello ya no es simple político de la oposición, sino su principal competencia en un territorio que se sabe propio por la voluntad popular. Pero en su obsesión estratégica no quiere dejar cabos sueltos y por eso tiene definido que las elecciones a gobernador en abril también lo serán para las municipales en Cipolletti, ciudad que le costó muchos años «conseguir». No solo quiere volver a sumar cuatro años de mandato sino que evitar que Tortoriello regrese al municipio.

Sin nombres para la intendencia



Los números parecen claros: Weretilneck tiene ventaja en el plano provincial, pero el empresario tiene más chances en el municipio ante cualquier nombre de Juntos. Incluso el de Claudio Di Tella que volvió a resurgir como posible candidato a la reelección. Tampoco hubo saludo público con el médico. El titular del IPROSS lo venció por apenas 200 votos en las municipales de 2019.

Alberto Weretilneck en primera fila junto a varios funcionarios.



Mientras que en el plano provincial las candidaturas están claras, al menos para Juntos y JxC, a nivel municipal no surgieron nombres. Sin la participación de Tortoriello, fuentes de las fuerzas indicaron que hay dos nombres en danza para JxC: «uno hombre y una mujer», pero no trascendieron las identidades.

Juntos, en cambio, baraja la posibilidad de que Di Tella busque un segundo mandato y también compiten tres nombres conocidos en la ciudad: Sebastián Caldiero -diputado y exfuncionario-; Rodrigo Buteler -funcionario-; y el Lucas Pica, también diputado provincial. La UCR y el peronismo local tampoco tienen candidato confirmado para 2023.