Créditos propios para vivienda: Neuquén lanza un esquema sin bancos

El nuevo esquema prevé financiar la totalidad de las obras y si es ampliación, una parte

El gobierno de Neuquén anunció que en mayo lanzará una nueva línea de créditos hipotecarios no bancarios, en el plan Neuquén Habita, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda en la provincia. La iniciativa contempla financiamiento de hasta el 100% de las obras, tanto para la construcción de viviendas nuevas como para la ampliación o refacción de hogares existentes.

En el caso de la línea para construcción, se podrán solicitar créditos de hasta 150 millones de pesos, mientras que para ampliación o refacción el monto máximo será de 75 millones de pesos. El esquema incorpora como eje central la relación entre ingresos y capacidad de pago: las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso familiar.

Para facilitar el acceso, el programa permitirá sumar ingresos con la pareja, siempre que se acredite el vínculo mediante unión convivencial o matrimonio. La implementación estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y la ADUS (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable), organismos que ya han puesto a disposición los requisitos necesarios para los interesados.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa expresó a través de sus redes sociales: «Propusimos un cambio: impulsar soluciones habitacionales con herramientas propias, adaptadas a la realidad económica de las familias neuquinas».

Requisitos y condiciones de acceso al crédito

Uno de los aspectos destacados del programa es su financiamiento soberano, ya que será cubierto íntegramente con recursos provinciales sin depender de la banca tradicional. Esta herramienta busca ofrecer previsibilidad y acompañamiento en un contexto donde el crédito hipotecario nacional se encuentra limitado por las condiciones macroeconómicas.

Para postularse, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones administrativas: ser mayores de 18 años (hasta los 65), estar inscriptos en el Ru.Pro.Vi y no registrar antecedentes en los registros de Deudores Alimentarios Morosos ni de violencia familiar y de género.

Asimismo, se exige que el crédito sea destinado exclusivamente a vivienda única y de ocupación permanente. Un punto clave es que la titularidad del inmueble debe contar con escritura a nombre del solicitante y este no debe registrar deudas en situación irregular en entidades financieras.

Impacto en el desarrollo urbano provincial

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas líneas forman parte de una política pública integral orientada a dar respuesta a una demanda histórica habitacional. Se busca, además de la solución individual, promover el arraigo y el desarrollo urbano en las distintas localidades del territorio.

El diseño de la medida permite que el financiamiento cubra la totalidad de la obra, lo que representa una ventaja competitiva frente a otros créditos que solo cubren porcentajes parciales. Esto es fundamental para que las familias puedan iniciar y terminar sus proyectos sin interrupciones por falta de capital.

Finalmente, la propuesta garantiza condiciones claras desde la inscripción hasta la ejecución final. Al utilizar herramientas propias del Estado neuquino, el gobierno asegura que el recupero de estos créditos permita retroalimentar el sistema para futuras soluciones habitacionales en la provincia.