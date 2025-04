Alertan que la muerte en las cárceles de Neuquén «es una posibilidad latente» por «la crisis estructural»

En un mes hubo dos muertes en la Unidad de Detención 11 de Neuquén. Las víctimas fueron Franco Figueroa y Michael Aguilar, el primero durante una protesta que no fue controlada a tiempo y el segundo en una pelea por mal manejo interno de los pabellones. El Comité Provincial contra la Tortura reiteró que "no se trata de episodios aislados sino de una situación estructural sostenida en el tiempo". Por su parte la Asociación Pensamiento Penal expresó: "los problemas a los que debe atender la situación de emergencia no son sólo coyunturales, sino que son mayormente estructurales".