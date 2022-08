Crisis en el PJ: “Si no echaron a Pichetto, no tienen autoridad moral para suspender a nadie”

La decisión del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de suspender la afiliación a 15 dirigentes, entre ellos el senador Martín Doñate, legisladores e intendentes, fue calificada como un hecho “anecdótico” por el presidente del Consejo partidario, Sergio Hernández, quien recordó que hasta el momento ese órgano no echó al exsenador Miguel Pichetto quien en 2019 fue candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri, por Juntos por el Cambio.

“No tienen ninguna autoridad moral para suspender a nadie, ni para hacer nada”, afirmó Hernández ante la consulta de RÍO NEGRO, quien ratificó el impulso a la alianza “Nos une Río Negro” que días atrás, con el voto de la mayoría, el PJ selló con Nuevo Encuentro y Frente Renovador.

El intendente de Lamarque señaló que la decisión del tribunal se tomó “de manera express” porque, según relató, Leandro Costa Brutten “presentó una nota ayer y en menos de 24 horas resuelven esto, sin cumplir los tiempos, sin investigar nada. No cumplieron los pasos, no tiene ningún valor legal”, insistió.

“Costa Brutten nos acusa de algo que no hicimos, no acordamos con Juntos Somos Río Negro”, advirtió Hernández, sin embargo esa acusación no fue incluida en los fundamentos de la resolución que hoy firmó el Tribunal de Disciplina.

El dirigente dijo que esperará ser notificado formalmente y responderá, al igual que los otros afectados, por la vía jurídica.

"Un hecho anecdótico"

Para Hernández la medida, adoptada por referentes que responden al sorismo, “no implica nada más que un hecho anecdótico” e ironizó: “si hasta el momento no echaron a Pichetto, no tienen autoridad moral para hacer nada”.

En la misma línea el legislador Ramón Chicconi, que ayer dio un paso al costado del bloque Frente de Todos, cuestionó la suspensión de afiliaciones, a pesar de no estar involucrado directamente: “Pichetto sigue afiliado y candidato a vice de Macri, pero intendentes del Frente de Todos que han sido elegidos por la gente no lo están, no se entiende, acá hay alguien que no está comprendiendo nada”, afirmó.

También señaló que llamativamente en esa nómina de suspendidos del PJ no figuran todos los nombres que votaron por la nueva alianza, a pesar de que los fundamentos indican que el motivo es ese acuerdo.