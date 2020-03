Soria afirmó que expulsarán a Pichetto del peronismo de Río Negro

El ex senador Miguel Pichetto podría ser expulsado del Partido Justicialista de Río Negro, adelantó hoy el presidente de esa fuerza, Martín Soria, para quien el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio fue "uno de los ideólogos" de la intervención del peronismo en el 2018.





Al hablar en el plenario que reunió hoy a los principales dirigentes del PJ a nivel nacional para renovar autoridades, en el microestadio de Ferro, Soria informó que la comisión que analiza el comportamiento de los afiliados en el seno del partido de Río Negro dictaminó que se debía iniciar el sumario para expulsar al ex senador.

Para Soria, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri es "uno de los ideólogos de la intervención del partido" en 2018, cuando un fallo de la jueza federal María Servini de Cubría en abril de ese año desplazó a la conducción y puso al frente al gastronómico Luis Barrionuevo.

Al término del Congreso, que duró unas dos horas, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja explicó que será el PJ de Río Negro el que expulse a Pichetto porque el ex senador "no es congresal nacional" y opinó que el dirigente "no se siente cerca del peronismo".

Vale recordar que Martín Soria ya se había despachado con firmeza contra Miguel Pichetto el día que este último anunció que se sumaba a la fórmula de Cambiemos.





En aquella oportunidad, el ex intendente de Roca escribió en sus redes sociales "a los rionegrinos no nos sorprende, hace tiempo que ya sabemos quién es quién en la Argentina de Macri. Que hagan su juego quienes sirven a capitales e intereses externos".