Crisis y ruptura del PRO: siete diputados dejan a Mauricio Macri y se pasan al bloque de La Libertad Avanza

Terminaron las elecciones legislativas y las tensiones dentro del PRO estallaron. Producto de esta situación este viernes se confirmó que siete diputados nacionales del PRO, cercanos a Patricia Bullrich, confirmaron que dejarán el bloque de Mauricio Macri y se pasarán a La Libertad Avanza.

Cerca del mediodía se reveló que los legisladores siete legisladores que abandonarán el bloque del PRO son: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Todos cercanos a la ministra de Seguridad y recientemente electa senadora, Patricia Bullrich.

Desde el sitio Infobae anticiparon que esta movida política cuenta con el aval especial de Bullrich quien expresó su descontento con Mauricio Macri por «errores estratégicos» como la expulsión de Arabia del PRO y la falta de acompañamiento en la campaña electoral porteña.

Fuentes cercanas a la ministra explicación que la decisión se tomó «en línea con el contundente triunfo del domingo pasado» y resaltaron que «la sociedad dictó quién lleva la posta del cambio». Asimismo indicaron que los diputados que ingresarán ahora al bloque oficialista apoyaban a La Libertad Avanza, pero «no había sido explicitado todavía, para evitar roces».

Un dirigente cercano a Patricia Bullrich puntualizó: «Fue un error estratégico (del expresidente) haberlos echado del partido y ahora no puede contarlos para su negociación».

La ruptura del PRO en Diputados llega justo en un contexto político donde Mauricio Macri retomó el diálogo con Javier Milei, quienes este viernes se reunirán en la Quinta de Olivos.

Con información de Infobae

Javier Milei se reúne con Mauricio Macri en Olivos

El encuentro se da un día después de que el libertario recibiera a 20 gobernadores con el fin de establecer acuerdos y conseguir los votos necesarios en el Congreso para impulsar reformas como la laboral y la tributaria.

La reunión con Mauricio Macri se concretará esta noche en la Quinta de Olivos. Estaba previsto que Javier Milei se encontrara con el titular del PRO en horas del mediodía, pero fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que tomaron la decisión de trasladarlo para la cena.

Macri había confirmado previamente la reedición de los encuentros con Milei y anticipó cuáles serían algunos puntos del tema a discutir. «Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso«, contó durante el discurso que brindó en un seminario en Chile organizado por la firma BICE Coarp.