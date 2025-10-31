El Gobierno de Javier Milei aumentará el presupuesto para hospitales tras postergar la Ley de Emergencia Pediátrica

El Gobierno confirmó con la publicación del Boletín Oficial un incremento en el presupuesto asignado para hospitales y centros de salud de alta complejidad, pese a que se postergó la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica.

El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por medio de la publicación de la decisión administrativa 29/2025. En el texto señalaron que la partida presupuestaria planteada por la ley aún no fue resuelta, pero se remarcó la voluntad de la gestión de priorizar la atención el sector sanitario, sobre todo el sector pediátrico.

El funcionario ordenó en documento modificar «el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025» y resaltó que el cambio impactará solo en el área de salud. Se aclaró que los otros ámbitos recibirán los mismos fondos públicos desde 2023.

Más presupuesto para hospitales: qué dice la Resolución

Francos detalló que la medida implica un refuerzo en las partidas destinadas al Ministerio de Salud para cubrir gastos operativos, sueldos y recursos en hospitales clave como: el hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan”, el hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el hospital de Alta Complejidad S.A.M.I.C. “El Calafate”, el hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el hospital Dr. René Favaloro y el hospital Presidente Néstor Kirchner.

También abarca otros organismos descentralizados como: el hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”, el hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, el hospital Nacional “Profesor Alejandro A. Posadas”, el hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.

El jefe de Gabinete informó que decidieron reasignar recursos presupuestarios ya disponibles con el objetivo de solventar las necesidades contempladas originalmente por el Congreso. En este sentido resaltó que «el Poder Ejecutivo Nacional tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley».

Francos recordó que la situación del sistema de salud público nacional continúa en estado de emergencia por el término de un año, luego de que se aprobara la ley en el Congreso. A su vez explicó que la aplicación del presupuesto del Ministerio de Salud se concretará mediante una disminución proporcional de créditos asignados a la Jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro.

Con información de Infobae