Javier Milei acelera la reforma laboral: buscará votarla antes de fin de año y pide al sector privado que empiece a contratar

El Gobierno nacional aceleró los tiempos para avanzar con la reforma laboral y apunta a que el Congreso la apruebe en diciembre, tras el resultado favorable en las elecciones legislativas. En paralelo, el presidente Javier Milei transmitió a las principales cámaras empresarias un mensaje claro: «Esperamos que ustedes den rápidas señales para aprovechar las nuevas leyes», en alusión a la necesidad de generar nuevos empleos cuando entre en vigor el paquete de medidas.

Entre los ejes centrales del proyecto se encuentra la posibilidad de firmar convenios colectivos por regiones o por empresas, en reemplazo de los acuerdos nacionales por actividad. Además, se eliminaría la «ultraactividad», figura que permite mantener vigentes las condiciones de un convenio vencido hasta que se firme uno nuevo, un punto clave para los sindicatos.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó que la iniciativa busca reconocer las diferencias entre una PyME y una multinacional, y también tener en cuenta la radicación geográfica. «El convenio por empresa establecerá beneficios mínimos y luego cada firma podrá negociar un diferencial con los gremios», sostuvo.

Jornada laboral y «banco de horas»

Uno de los aspectos más sensibles del debate será la jornada laboral. Si bien circuló la versión de que se extendería a 12 horas, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo desmintió categóricamente: «Nunca escuché algo así. Lo de aumentar las horas es un disparate», afirmó.

El texto oficial incluiría, sin embargo, la creación de un «banco de horas», un sistema flexible que permitiría compensar horas extras y feriados con días de descanso, según las necesidades de cada empresa. También se habilitaría la división de las vacaciones en tramos, con un mínimo de una semana consecutiva.

Productividad y salarios

La propuesta incorpora un cambio estructural en la forma de definir los aumentos salariales. Los incrementos se calcularían según la productividad y el desempeño laboral, reemplazando gradualmente el sistema de paritarias tradicionales.

Habrá un piso común y mejoras vinculadas al rendimiento. Según el Gobierno, la medida apunta a «dinamizar las negociaciones» y vincular los aumentos a criterios objetivos en cada rubro.

Indemnizaciones en cuotas para PyMEs

Otro punto clave será la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas paguen indemnizaciones o multas laborales en hasta 12 cuotas mensuales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la medida: «Queremos terminar con la situación de una PyME que no puede contratar a alguien porque teme que un juicio laboral la saque de la cancha«, dijo.

El Gobierno argumenta que la reforma busca reducir la informalidad laboral, que alcanzó el 43% en el segundo trimestre de 2025, y blanquear miles de empleos.

Según datos de la consultora Invecq, la Argentina tiene los costos de contratación más altos de la región, con una carga del 70%, mientras que el IARAF ubicó al país décimo en el ranking mundial por el peso de las contribuciones patronales en el costo laboral (21,2%).

Actualmente, un trabajador con salario de $2 millones representa un costo anual de $6,5 millones para el empleador en aportes y contribuciones, frente a los $218.000 que se abonan si se lo contrata como monotributista.

Para Milei, la «modernización laboral» será uno de los pilares de la nueva etapa de gobierno. «No vamos por los derechos de nadie», aclaró el presidente, pero insistió en que la estructura actual limita el crecimiento del empleo formal.

Con respaldo legislativo y apoyo empresario en negociación, la Casa Rosada busca que el Congreso le dé luz verde antes de fin de año.

Con información de Noticias Argentinas