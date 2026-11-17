Una vez definido el 14 de febrero como fecha para los comicios locales, desde Cutral Co se constituyó la junta electoral y se anunció el cronograma que deberán tener en cuenta los partidos políticos y agrupaciones con intenciones de participar. El 4 de diciembre vencerá el plazo para la conformación de alianzas mientras que el 11 caducará el tiempo para que los candidatos se inscriban.

En Cutral Co, la fecha coincide con la convocatoria a nivel provincial y se deberá elegir un cargo de intendente, nueve concejales titulares y cinco suplentes.

La primera resolución de la junta estipula que en octubre se hizo el corte de novedades de electores argentinos y el 19 de este mes comenzará el plazo de reempadronamiento de electores extranjeros.

El 26 se distribuirán las listas provisorias de electores argentinos y extranjeros. El siguiente plazo a tener en cuenta es el 4 de diciembre, como el fin de plazo para formular peticiones de reconocimiento de alianzas. Mientras que el 11 de diciembre caduca el tiempo para presentar candidatos.

Esa es la fecha que genera más atención porque se formalizan las candidaturas de quienes aspiran a asumir en el sillón municipal y cada una de las bancas. Luego, la junta electoral municipal será la encargada de oficializar los nombres de los postulantes.

Cómo sigue el cronograma

El resto de los plazos están relacionados con el 9 de diciembre para el fin del plazo de reempadronamiento de electores extranjeros, los reclamos e impugnaciones de electores. El 15 del mes próximo la remisión de las listas oficializadas a la junta electoral provincial y el inicio de la campaña proselitista está fijada para el 16 de ese mismo mes.

El 28 de ese mes la presentación de elementos de la pantalla de boleta, impresión y publicación del padrón definitivo. La propaganda política en la vía pública y en medios audiovisuales estará en marcha el 31 de diciembre.

Para el 4 de enero de 2027 figura la convocatoria a audiencia de pantalla de boleta y el 8 de ese mes se distribuirá el registro definitivo de electores. Cuatro días después se hará la audiencia de pantalla boleta. El 15 de enero finalizará el plazo para integrar las peticiones de reconocimiento de partidos y alianzas oportunamente formuladas.

El 29 de enero de 2027 se publicarán las mesas, ubicaciones y autoridades de mesas para llegar al 14 de febrero del año próximo como la jornada de los comicios.