El fenómeno que marcó a toda una generación está de vuelta en la gran pantalla, y con él, la inconfundible magia de su alfombra roja. Con el estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, el universo creado por Suzanne Collins vuelve a revolucionar al cine y al mundo de la moda.

Aunque la nueva precuela nos transporta a una era distinta del Capitolio, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, la dupla original que comenzó esta historia hace casi 15 años, está más que presente. Los tributos del 12, dijeron presente en la premiere de la pelicula acompañando a las actuales estrellas: McKenna Grace, Joseph Zada, Ralph Fiennes y Elle Fanning, entre otros. Acá los mejores looks.

Joseph Zada (AFP)

Mckenna Grace (AFP)

Elle Fanning (AFP)

Maya Hawke (AFP)

Jesse Plemons (AFP)

Jennifer Lawrence(AFP)

Elizabeth Banks (AFP)

Josh Hutcherson (AFP)