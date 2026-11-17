El camino de sirga es una limitación sobre terrenos privados para uso de la navegación; el acceso público al río es otra cuestión. Foto: archivo.

Quien recorre la costa de un río en Argentina se pregunta a veces si puede caminar por el borde de un campo o de un terreno. Allí aparece una expresión poco conocida: “camino de sirga”. El nombre viene de la sirga, la soga gruesa con la que, desde hace siglos, se remolcaban los barcos desde la orilla. Antes de los motores, cuando una embarcación debía remontar la corriente, personas o animales caminaban por la costa tirando de la cuerda. Para eso hacía falta una franja libre de obstáculos. Esa franja también permitía amarrar y sujetar las embarcaciones.

El Código Civil y Comercial (artículo 1974) establece que el dueño de un terreno que linda con un curso de agua debe dejar libre una franja de quince metros de ancho, en la que no puede hacer nada que menoscabe la actividad de sirga. El antiguo Código Civil (artículo 2639) fijaba treinta y cinco metros. En ambos casos el espíritu es el mismo: facilitar la navegación.

Qué pueden hacer los dueños en esa franja y qué está prohibido en Argentina

El camino de sirga no es una calle ni una vereda pública. El terreno sigue siendo propiedad privada de quien figura como dueño. Lo que existe es una limitación: en esa franja no se pueden levantar casas, muros, cercos ni otras obras que estorben el paso de quien navega o remolca embarcaciones con sirgas, ni se puede dañar el terreno. Tampoco es un lugar pensado para que cualquier persona circule, pasee o pesque: su uso está destinado a los navegantes y al amarre de sus embarcaciones.

Hay que distinguir dos situaciones. Quien viaja navegando por el río puede detenerse de manera transitoria en la orilla.

Ese sector, mientras forme parte de la vía hídrica (el río y sus playas), no es camino de sirga. La franja de sirga se empieza a medir recién cuando termina el río, es decir, desde la línea de ribera hacia el interior del terreno. En otras palabras: la costa es parte del río; la sirga comienza después.

El fallo “Las Mañanitas”: el límite

El 4 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el caso “Las Mañanitas S.A. c/ Neuquén”. La empresa era dueña de un campo junto al río Chimehuín y cuestionó una ley provincial que permitía declarar “calle o camino público” una franja de treinta y cinco metros desde la ribera, abierta al uso de cualquier habitante.

La Corte, por mayoría, declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 (última parte) de esa ley. Entre otras razones, entendió que se convertía una parte de un terreno privado en bien público sin expropiación ni indemnización previa, y que la restricción solo corresponde cuando el río sirve a la comunicación por agua, es decir, es navegable o flotable en sentido legal, y con el fin de favorecer la navegación.

Camino de sirga: No es lo mismo que el acceso al río

Conviene no mezclar ambos temas. El camino de sirga es una limitación sobre terrenos privados para uso de la navegación; el acceso público al río es otra cuestión. Para llegar al agua hay que usar las vías determinadas catastralmente, como calles públicas, caminos o reservas fiscales. Ante la duda, lo recomendable es consultar en la oficina de catastro o en el municipio, y no ingresar a una propiedad privada.

El artículo 1974 no distingue entre campo y ciudad: lo que cuenta es que el curso de agua sea apto para el transporte por agua. Sin embargo, en las zonas urbanas la situación suele depender de la normativa local.

También conviene no confundir la sirga con las costaneras y los paseos públicos: si una franja se destinó a uso público, por ejemplo mediante cesión o expropiación, es otra figura distinta, mientras que la sirga sigue siendo una restricción sobre una propiedad privada. Y si el río o arroyo no es apto para el transporte por agua, la restricción no se aplica de la misma manera, como discutió la Corte en el caso del Chimehuín.

El camino de sirga es una limitación sobre la propiedad privada pensada para que la navegación sea posible, no un derecho de paso para la población ni una vía pública de circulación. Los dueños deben mantener la franja despejada y los visitantes, informarse antes de ingresar. Si el río no es navegable en sentido legal, la restricción no se aplica de la misma manera, y en las zonas urbanas todo depende de la normativa local. Conocer estas diferencias evita conflictos y ayuda a que vecinos, turistas y pescadores sepan cuáles son sus derechos y sus límites.

*escgaz@yahoo.com

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