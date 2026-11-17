El plazo de 120 días para completar el traspaso del Tren del Valle a Provincia vence el 23 de febrero de 2027.

El Tren del Valle permanecerá suspendido durante dos semanas por el avance del traspaso de la operación a la provincia de Río Negro. La interrupción comenzó este lunes 16 de noviembre y afectará a los pasajeros que utilizan el servicio entre Cipolletti, Neuquén y Plottier.

La medida fue comunicada por Trenes Argentinos, que informó que durante ese período se desarrollará una transición integral para transferir la gestión del servicio al ámbito provincial. Las tareas se realizarán de manera coordinada entre la empresa nacional y el Gobierno de Río Negro.

Actualmente, el Tren del Valle conecta las tres ciudades a través de un recorrido de 21 kilómetros y transporta alrededor de 24.000 pasajeros mensuales. Durante las dos semanas de interrupción, los usuarios deberán recurrir a otras alternativas de transporte.

El cambio se enmarca en la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, publicada el 26 de octubre, que habilitó a Río Negro a hacerse cargo de la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros. A partir de este traspaso, la prestación quedará bajo la órbita de Tren Patagónico, la empresa provincial.

Qué cambia con el traspaso del Tren del Valle a Río Negro

La transición comprende tres aspectos centrales: la operación ferroviaria, la administración del sistema y el esquema tarifario. El objetivo es que la Provincia pueda asumir las responsabilidades vinculadas con el funcionamiento del servicio y establecer las condiciones necesarias para garantizar su continuidad.

En esta etapa, los equipos técnicos de Trenes Argentinos y del Gobierno provincial trabajarán sobre los procedimientos necesarios para concretar la transferencia. El proceso contempla tanto la organización operativa como los aspectos administrativos y económicos que requiere la nueva gestión.

Uno de los puntos que deberá resolver la Provincia es el esquema de funcionamiento y las condiciones en las que se prestará el servicio una vez finalizado el traspaso. También deberá definir cómo se organizará la operación bajo la responsabilidad de Tren Patagónico.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Roberto López, presidente de la empresa rionegrina explicó que todavía no tienen definido el esquema tarifario ni la cantidad de servicios que tendrán entre Cipolletti y Roca. Sin embargo, adelantó que en diciembre realizarán unas «marcha en blanco» para que los vecinos comiencen a ver las nuevas formaciones y determinar cuánto va a tardar el servicio entre localidades, entre otros puntos.

En paralelo, mientras avanza el mantenimiento y ploteado de las nuevas triplas que funcionarán entre Cipolletti y Roca, la empresa Tren Patagónico junto a Provincia y Ferrosur determinan las obras necesarias en las vías para poder garantizar un viaje seguro para los pasajeros.

Río Negro también prepara la extensión del Tren del Valle hasta Roca

El traspaso de la operación se desarrolla en paralelo con el proyecto provincial para recuperar y ampliar el recorrido ferroviario en el Alto Valle. La primera etapa contempla extender el servicio desde Cipolletti hasta General Roca, con nuevas paradas en distintas localidades de la región.

Para avanzar con ese objetivo, el gobernador Alberto Weretilneck anunció la primera licitación por $1.781 millones, destinada a realizar obras en cinco estaciones ferroviarias y construir un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en Cipolletti, en las inmediaciones de la Facultad de Medicina.

Las intervenciones comprenden trabajos en las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y General Roca. Se proyectan rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, señalización e iluminación. El plazo de ejecución previsto es de 90 días.

La apertura de ofertas está programada para el 24 de noviembre. Estas obras forman parte de un plan provincial con una inversión inicial estimada en $7.917,25 millones, que incluye también el acondicionamiento de las formaciones, trabajos sobre las vías, sistemas de comunicación y seguimiento y otros recursos necesarios para poner en marcha la operación.

Por el momento, no se informó una fecha precisa para la reanudación de los viajes. Trenes Argentinos indicó que la interrupción se extenderá durante dos semanas, mientras se completan las tareas previstas para concretar el cambio de administración.