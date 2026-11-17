El calor empieza a perder fuerza en la Patagonia por el ingreso de un frente que traerá precipitaciones y afectará de distinta manera a Neuquén y Río Negro. Tras una semana con máximas cercanas o superiores a los 30°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un notable descenso de la temperatura.

Para este martes 17 de noviembre el organismo precisó que rige una alerta amarilla por lluvias en la cordillera, fenómeno que también podría repercutir en el Alto Valle y Viedma. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en la región.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 19°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 50 km/h. Además, podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la jornada.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 18°C, viento de 23 – 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 25°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 19°C, viento de 13 – 22 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 18°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 25°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 19°C, viento de 13 – 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 15°C y una mínima de 11°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70% a partir de la tarde. Esta región se encuentra bajo alerta amarilla por ello se prevé lluvia de variada intensidad con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 13°C, viento de 23 – 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 15°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 11°C, viento de 0 – 2 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 23 – 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 15°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 40 – 70%, temperatura de 12°C, viento de 0 – 2 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La región este de Río Negro registrará precipitaciones leves durante todo el día que se podrían manifestara a través de chaparrones aislados. La temperatura máxima será 18°C y una mínima de 14°C. El viento tendrá velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de 50 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: