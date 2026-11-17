Mario Pergolini sorprendió con sus declaraciones sobre Nico Occhiato y el crecimiento de Luzu TV, uno de los proyectos más importantes del streaming argentino. El conductor de Otro día perdido dejó de lado cualquier especulación sobre una rivalidad y destacó la capacidad del joven empresario para conectar con nuevas audiencias y desarrollar un modelo de negocio diferente al de los medios tradicionales.

Según informó Noticias Argentinas, Pergolini habló durante una entrevista con Diego Leuco en el streaming LAB, donde reflexionó sobre la transformación de los medios de comunicación, el crecimiento de las plataformas digitales y el impacto que tuvo la aparición de nuevos competidores en su propio proyecto, Vorterix. Agencia Noticias Argentinas+1

Mario Pergolini elogió a Nico Occhiato y reconoció el impacto de Luzu TV

Lejos de cuestionar el éxito de Occhiato, Pergolini reconoció que la llegada de nuevos jugadores al streaming argentino fue fundamental para impulsar la evolución de Vorterix, uno de los proyectos pioneros del sector.

El conductor consideró que Luzu TV logró interpretar las necesidades de una generación que consume contenidos de manera diferente y que ya no depende exclusivamente de los formatos tradicionales de radio y televisión.

Además, destacó que Occhiato construyó su proyecto desde una lógica completamente digital, sin trasladar necesariamente las estructuras de los medios convencionales.

Para Pergolini, uno de los principales méritos del creador de Luzu fue comprender las posibilidades del streaming y sostener su crecimiento a través del trabajo, la dedicación y una propuesta dirigida a un público específico.

Qué fue lo que más sorprendió a Mario Pergolini del negocio de Luzu TV

Uno de los aspectos que más llamó la atención del fundador de Vorterix fue la decisión de desarrollar contenidos sin las tandas publicitarias tradicionales.

Pergolini admitió que, desde su experiencia como empresario de medios, le resultaba difícil imaginar un modelo de programación que prescindiera de esas interrupciones comerciales.

Sin embargo, reconoció que Occhiato consiguió instalar una propuesta diferente y demostrar que existen nuevas maneras de construir audiencias y desarrollar negocios dentro del universo digital.

Aunque consideró que el modelo podría incorporar tandas publicitarias en el futuro, valoró la innovación que representó esa decisión.

El futuro del streaming: por qué Pergolini cree que Luzu entendió el negocio

Otro de los puntos destacados de sus declaraciones fue la capacidad de Nico Occhiato para comprender que el streaming no debe limitarse a las transmisiones en vivo.

Pergolini explicó que el futuro de estos proyectos está vinculado con la diversificación de contenidos y la posibilidad de expandirse hacia otros formatos.

En ese sentido, mencionó el desarrollo de series, propuestas teatrales y producciones que permitan construir un negocio más amplio.

Para el conductor, Luzu TV representa una nueva generación de empresas de comunicación, capaces de combinar las herramientas digitales con estrategias comerciales que también forman parte de la industria tradicional.

Mario Pergolini y Nico Occhiato: de las diferencias a un reconocimiento público

Las declaraciones también adquieren relevancia por los cuestionamientos que Pergolini había realizado anteriormente sobre las cifras de audiencia de Luzu TV.

Durante la emisión del lunes 16 de noviembre de Otro día perdido, Occhiato recordó que, en los primeros años del canal, le molestaron las insinuaciones de Pergolini sobre la existencia de espectadores falsos.

El creador de Luzu contó que decidió reunirse personalmente con él para mostrarle las estadísticas de su canal y explicarle el trabajo que había detrás del proyecto.

Ambos recordaron el encuentro con humor y dejaron en claro que aquella diferencia había quedado superada. eltrece+1

Así, el reconocimiento de Pergolini a Occhiato refleja también un cambio generacional en la industria del entretenimiento argentino, donde los medios tradicionales y las nuevas plataformas digitales compiten por las audiencias, pero también encuentran oportunidades para aprender unos de otros.