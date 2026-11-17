Servicio a la comunidad: CALF anunció dos cortes de luz para este miércoles 18 de noviembre en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de ampliación, modernización y cambios de equipos. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció dos cortes programados de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este miércoles 18 de noviembre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 18 de noviembre
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:00 a 12:30
|Colonia Nueva Esperanza, Distrito 3, Distrito 7, Distrito 6, Área Z1 PIN
|Ampliación y modernización de la red troncal de distribución mediante la incorporación de nuevas líneas y equipamiento de protección y maniobra para mejorar la capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico
|14:00 a 18:00
|Las Azucenas y Dalias
|Cambio de cajas y conexionado de conductor subterráneo de Baja Tensión
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