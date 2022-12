Cruce de datos “confidenciales”: el gobierno de Río Negro dice que todos sus acuerdos son públicos

Luego de las críticas del senador Martín Doñate, por el cruce de datos confidenciales acordado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejecutivo rionegrino aseguró esta tarde que “todos los convenios firmados por Seguridad son de carácter público”.

A través de un comunicado oficial, desde el gobierno provincial se detalló que el memorando con CABA se encuentra entre nueve acuerdos similares celebrados con diferentes organismos, siendo todos de acceso rápido a través del Boletín Oficial.

Sobre ese acuerdo suscripto en los primeros días de noviembre, desde el Ministerio de Seguridad provincial afirmaron que el objetivo será “implementar, entre otras líneas de trabajo, capacitaciones recíprocas en materia de seguridad pública”.

Los convenios ratificados mediante Decreto Gubernamental fueron con la Secretaría de Transporte; con el Ministerio de Salud (Sistema Integral de Atención Rionegrino de Medicina de Emergencias – SIARME); con el Ministerio de Seguridad de La Pampa; con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; con el Ministerio de Seguridad de la Nación (colaboración en la Prevención e Investigación de Delitos Económicos); con el Ministerio de las Mujeres, Género y la Diversidad de la Nación (para la articulación de las líneas 144 y SAE 911); adhesión al Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelitos (FORCIC) y con el Poder Judicial, para la implementación de los dispositivos grupales para varones que ejercen o han ejercido violencia de género.

Desde el Ejecutivo resaltaron que todos los convenios “son de carácter público y pueden ser consultados en la página web del Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro: https://rionegro.gov.ar/?catID=31”.

RÍO NEGRO había consultado esta tarde a autoridades del gobierno provincial sobre las críticas de Doñate.

Antes del comunicado, funcionarios del gabinete habían advertido que el acuerdo fue firmado antes de que se desatara el escándalo por el viaje del ministro Marcelo D’Alessandro a Lago Escondido. Ese dato fue refutado desde el entorno de Doñate, recordando que el viaje a la estancia se conoció públicamente en octubre, siendo más reciente la difusión de los chats entre los miembros del grupo que voló a la Patagonia.

Por su parte, el legislador provincial Juan Martín reaccionó esta tarde ante las críticas del senador Doñate, con un tuit irónico, en el que consideró infundadas las sospechas sembradas por el dirigente peronista rionegrino.

No tema, senador. El convenio es para perseguir y atrapar delincuentes. Ellos son los que deberían estar preocupados, no usted. ¿O no? https://t.co/QqyAXO0K2T