Cruces políticos en Chubut con la mira puesta en 2027

Uno de los enfrentamientos más recientes se dio entre el gobernador Ignacio Torres y el diputado nacional de La Libertad Avanza, César Treffinger. El legislador libertario reaccionó luego de que Torres calificara de “ordinaria” la sesión del Congreso de la Nación Argentina en la que el presidente Javier Milei brindó su mensaje.

“Ordinario es guitarrear como lo hiciste vos en la Legislatura… vendiendo humo. Te la pasaste de joda paseando por toda la TV argentina”, dijo el diputado nacional de La Libertad Avanza César Treffinger, enojado porque el gobernador Ignacio Torres había comenzado su discurso en la Legislatura calificando de “ordinaria” la sesión del Congreso donde el presidente Milei leyó su mensaje.

En un reportaje radial, el gobernador Torres trató de “cínico” al intendente de Dolavon Dante Bowen, reconocido camporista chubutense por criticarlo respecto a su alineamiento con el gobierno nacional que promueve la minería.

El diputado nacional Juan Pablo Luque pidió “soluciones urgentes” para los vecinos afectados por el derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Criticó al gobierno de Torres por no actuar con rapidez. Luque fue el que le cedió esos terrenos a los vecinos hoy afectados cuando era intendente de Comodoro

El intendente de Rawson Damián Biss, uno de los máximos referentes del radicalismo chubutense elogió y apoyó la decisión de los dos diputados oficialistas de dejar el bloque tras el conflicto de un sector pesquero con el gobierno. La conducción del radicalismo por el contrario, los trató de “traidores”.

El gobernador Ignacio Torres dijo públicamente que “no me voy a pelear con Biss porque se haya vuelto “mileista”, aportándole a la figura del jefe comunal capitalino un mote de “saltador en garrocha” que busca un lugar donde refugiarse para el 2027 ya que por Carta Orgánica no puede repetir el cargo que transita por su segundo mandato. La relación política entre ambos está absolutamente rota.

Todos los nombrados tienen aspiraciones para 2027. Incluso Torres quien nunca niega la posibilidad de ir a la reelección cuando se lo preguntan. Pero responde ni si, ni no, ni blanco ni negro.

Si se toma a las elecciones como una carrera, en Chubut ya se largó. Si a un año de las urnas (se estima que en la provincia se adelantarán para separarlas de las nacionales) los que pretenden llegar al máximo puesto que puede aspirar un político provincial empiezan con esta tendencia es de imaginar lo que puede pasar cuando las elecciones estén a la vuelta de la esquina.

Torres sueña con una buena gestión en estos dos años que le quedan después de haber atravesado el tiempo más cruel de su mandato con incendios interminables y la caída de un cerro.

El sueño de Treffinger pasa por rogar que el saco del presidente Javier Milei no se deshilache y pueda colgarse para llegar a hacer realidad sus aspiraciones. Lo contrario es lo de Luque que apuesta al fracaso del actual gobierno para emerger como el salvador de pobres y ausentes. Bowen quiere que “La Cámpora” resucite y que la bendición de Máximo Kirchner le alcance para llegar lo más alto posible.

Damián Biss trata de ordenar lo mejor que puede las cuentas que recibió bastante desordenadas de la municipalidad de la capital mientras va tejiendo alianzas que todos suponen muy lejos del radicalismo del cual debe representar al menos, hasta el final de su mandato.

Ya hay campana de largada en un Chubut donde quedan cosas pendientes y no las de ahora, sino las que arrastran años de frustraciones y de desastres naturales cuyos principales perjudicados aún esperan alguna respuesta del arco político en su conjunto.

Pero, para quienes aspiran a tener más votos que los otros en los próximos comicios todo pasa por tener más padrinos afuera que ahijados adentro. Mientras cuentan más sus bondades que sus vilezas saben que por más que les sobren las palabras lindas, algunos hechos recientes o lejanos no les dejan abierta siquiera una hendija para arrojar la primera piedra.

Corresponsalía Chubut.