El Ministerio de Educación de Chubut eliminó consignas polémicas de una actividad para ingresantes al secundario 

El Ministerio de Educación de Chubut eliminó consignas de una actividad para ingresantes de los colegios secundarios. La medida se adoptó luego de que la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) presentara una nota en la que advertía que la propuesta promovía estereotipos físicos y podía generar situaciones de discriminación entre los alumnos. El escrito fue ingresado por mesa de entradas el anteúltimo día del mes pasado, con firma y sello correspondientes.

La actividad formaba parte del documento institucional “Escuela Abierta” e incluía consignas como conseguir la firma de “la persona más bella o sexy”, “la que pese más” o “la que pese menos”. También proponía identificar a “la persona con los ojos más bellos” o “la más bella sonrisa”. Según el gremio, estas consignas “exponían a los estudiantes a situaciones de etiquetamiento y cosificación”.

Desde la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de ATECH señalaron que la actividad “no guardaba relación con la construcción de un clima institucional basado en el respeto y la inclusión”, y remarcaron que este tipo de propuestas contradicen el espíritu de la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que promueven el respeto por la diversidad y la no discriminación en el ámbito escolar. En ese sentido, subrayaron la importancia de sostener la premisa “no se habla de los cuerpos ajenos” dentro de las instituciones educativas.

Diario Río Negro intentó comunicarse con el ministro de Educación, José Luis Punta, para conocer su postura sobre el tema, aunque no obtuvo respuesta.

Finalmente, el Ministerio resolvió eliminar la actividad del material oficial, aunque el episodio abrió un debate en la comunidad educativa provincial sobre los criterios pedagógicos y el enfoque de las propuestas destinadas a los estudiantes que comienzan la escuela secundaria.