Chubut: Torres defendió a Aluar y logró respaldo legislativo para su reforma pesquera

El gobierno de Chubut decidió ser un protagonista más en la disputa entre el presidente Javier Milei y el empresario Javier Madanes Quintanilla, el mayor accionista de la empresa Aluar de Puerto Madryn y dueño de Fate, que acaba de anunciar su cierre y despedir a 920 trabajadores originando un conflicto que lejos de solucionarse, escala día a día.

El gobernador Ignacio Torres aprovechó la tribuna que le dio el mensaje en la Legislatura para abrir un nuevo período de sesiones ordinarias, el que arrancó con una chicana: “Hoy arrancan las sesiones ordinarias, esperemos que no sean tan ordinarias como la del domingo que realmente dio pena”, en clara alusión a lo que ocurrió en el Congreso Nacional durante el discurso de Milei.

“Aluar es identidad de nuestra sociedad. No importa si una empresa o un empresario es más o menos afín. Tenemos que defender a nuestras empresas porque son las que generan trabajo. Defender a Aluar es defender el trabajo”, dijo Torres.

Y agregó: “Hoy puedo dar plena certeza y tranquilidad a todos los trabajadores de Aluar: no va a haber ningún tipo de impacto arancelario en el aluminio que se procesa y se exporta en la provincia de Chubut”. Torres hizo el comentario tras recibir un mensaje en su celular en medio del discurso. Después de leerlo, dijo: “Vamos a hablar de Aluar, hay novedades”. Y agregó que “desde el gobierno nos hemos reunido tanto con la parte empresaria como con funcionarios del gobierno nacional y por eso podemos ratificar que no habrá problemas para la provincia”.

Hay que recordar que el gobierno nacional decidió no renovar el arancel del 28% que regía desde 2020 sobre la importación de hojas de aluminio provenientes de China, una medida que había sido establecida para compensar presuntas prácticas de dumping. Aluar es la mayor productora de aluminio de Sudamérica y motor del crecimiento de Puerto Madryn desde su instalación en la década del 70.

Torres se cuidó de no atacar demasiado al gobierno nacional. En pocos días viajará a Estados Unidos junto a otros gobernadores. Fue invitado por Milei y aceptó, aunque las informaciones aseguran que no viajará con la delegación oficial. Irá en un vuelo aparte con un par de funcionarios de su gobierno y varios empresarios de la provincia.

Tras el discurso, el gobernador recibió un gesto de su bloque ahora acotado a 14 disputados tras la fuga de dos de ellos tras el enfrentamiento que mantuvo con empresarios pesqueros de la Flota Amarilla de Rawson. En la primera sesión ordinaria, aprobaron una modificación a la ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, modificación que incluye el Régimen de Ficha Limpia Pesquera. Las nuevas normas exigen la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, renovación o transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. Algunos empresarios no están del todo de acuerdo.

La norma fue aprobada por 15 votos a favor (se sumó una diputada de Madryn que responde al intendente Gustavo Sastre). Votaron en contra los bloques de Arriba Chubut (una alianza kirchnerista con el Frente Renovador) y el flamante Chubut Unido que integran Sergio González y Mariela Tamame, los dos diputados que se fueron del bloque oficialista tras la mencionada disputa de Torres con la Flota Amarilla.

Por otra parte, este martes, la Unión Cívica Radical de Chubut reafirmó su apoyo incondicional a la gestión del gobernador Ignacio Torres y lanzó duras críticas contra los diputados que decidieron fracturar el bloque oficialista, acusándolos de apartarse del compromiso asumido con la ciudadanía en diciembre de 2023. El documento que además habla de “traicionar el acuerdo que permitió llegar a gobernar la provincia” cuenta con el aval de legisladores e intendentes. Aunque en este último caso, menos uno: Damián Biss, jefe comunal de Rawson cuyo enfrentamiento político con el mandatario quedó “blanqueado” tras la pelea con empresarios pesqueros.

Todos estos movimientos políticos dan la pauta de una nueva etapa en las futuras alianzas. Y demuestran que las internas, están más al rojo vivo que nunca.