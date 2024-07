¿Cuánto le costará a Neuquén meterse en la pelea contra la venta minorista de droga?

Nicolini, Gennari y Gerez, a la salida de la reunión con la ministra Bullrich. Buena onda, pero fondos no. (Foto: Enrique García Medina)

Que no le cueste plata a la provincia. Dicen que esa fue la condición que impuso el gobernador Rolando Figueroa cuando le llevaron la idea de que Neuquén se haga cargo del narcomenudeo, es decir, de la investigación y juzgamiento de los casos de venta minorista de droga hasta ahora competencia de la justicia federal.

Sin embargo asumir la pelea contra el narcomenudeo tendrá costos altos, no sólo económicos sino también políticos y sociales, algunos difíciles de predecir. Para medir su impacto será necesario que pasen años de aplicación constante de estas políticas.

La decisión de adherir a la ley nacional de desfederalización se anunció el lunes 1 de julio revestida de épica. «Es un hecho histórico» remarcaron los cuatro protagonistas: Figueroa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, el fiscal general José Gerez y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Apenas cuatro días después los sacudió un hecho al que consideran relacionado: el hallazgo de 753 kilos de cocaína en Caviahue. «¿Y si los movieron por nuestro anuncio?», se preguntaron en la antesala de la reunión con Patricia Bullrich.

Hacerse cargo de investigar y juzgar el narcomenudeo tomó por sorpresa a la mayoría de los actores de los poderes político y judicial de la provincia. Si bien es un antiguo anhelo de algunos sectores cuya figura más visible es Gerez, que recobró impulso a principios de este año cuando se desmadró la situación en Rosario, el tema no estaba en la agenda urgente del gobierno provincial.

La tecnología imprescindible

Los destellos del anuncio eclipsaron los detalles más delicados. Para que la provincia se haga cargo del narcomenudeo hace falta un sofisticado paquete de leyes (¿se viene una reforma al Código Procesal Penal al estilo Santa Fe?) y una importante inversión en tecnología y recurso humano.

En la maratón de declaraciones que siguieron al anuncio el costo se tocó de manera tangencial pero así y todo hubo referencias. Por ejemplo Gennari, Gerez y Nicolini introdujeron en el debate público un término hasta ahora manejado por un reducido grupo de especialistas: cromatógrafo gaseoso.

Se trata del instrumental que determina si una sustancia secuestrada en un operativo policial es ilícita o no. Nada menos. «Sin eso, no se puede avanzar», dice Gerez para que no queden dudas de la importancia del aparato.

Permite algo más: la trazabilidad. «Posibilita crear un banco de datos. Podés saber si la droga secuestrada en dos o más domicilios diferentes es del mismo proveedor», explica el fiscal general.

¿La hora de los privados?

En Neuquén hay un solo cromatógrafo, lo tiene Gendarmería Nacional y resulta insuficiente para la cantidad de material que recibe para analizar. «Si vamos a empezar con esto, tenemos que darle todas las herramientas a la Policía provincial para que pueda realizar las investigaciones de forma eficiente», dijo el ministro Nicolini.

Los funcionarios consultados por diario RÍO NEGRO para esta nota no quisieron avanzar en detalles, pero se sabe que quieren contar por lo menos con cuatro cromatógrafos. El costo de cada uno no bajaría de 100.000 dólares. «Tienen un costo elevado» se limitó a indicar el ministro de Seguridad.

La ley 26.052 de desfederalización, vigente desde agosto del 2005 y a la que adhirieron pocas provincias (y de las que adhirieron, algunas están arrepentidas) contempla en su articulado un sistema de transferencias de Nación a las provincias para garantizar su aplicación. Pero no establece alícuotas, periodicidad, ni forma de establecer los montos a girar: es una expresión voluntarista. De hecho, casi ni se cumple, de allí el desencanto de los distritos.

De todos modos Nicolini no baja los brazos: «La ley dice eso, así que vamos a solicitarlo». De la entrevista con Bullrich salieron sin nada más que la foto y un puñado de promesas.

Ya trascendió que buscarán interesar al sector privado para que se haga cargo de la inversión, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria. Esa negociación quedará en manos del Poder Ejecutivo.

Si, como asegura la creencia popular, Neuquén es una plaza atractiva para la venta debido a su poderosa actividad productiva principal, pues que las empresas de ese rubro contribuyan a mantener la paz social. Esa es la idea que se baraja.

Además del cromatógrafo, otro tecnología imprescindible para la investigación de la venta minorista de droga está relacionada con los dispositivos electrónicos. Abrir teléfonos, interceptar comunicaciones, triangular. Muchas tareas ya se hacen, pero la intención es ganar en velocidad con equipamiento propio.

Recurso humano y capacitaciones

El área recurso humano es fundamental. Nicolini dijo que elevará la jerarquía de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que depende de la superintendencia de Investigaciones. Traducción: más presupuesto.

En el ministerio público, Gerez dejó entrever que creará una fiscalía especializada. El gremio de los empleados ya avisó que con la planta de personal actual no alcanza para atender la demanda de trabajo. La defensa pública levantó la guardia. La única buena noticia vino del Colegio de Jueces: por ahora manifestó alineación total y no pidió nada. Lo contrario sería ir contra sus propias palabras de hace apenas unos meses.

Otro rubro son las capacitaciones. Se coordinarán con provincias con experiencia en el tema, como Córdoba y Salta, y con agencias internacionales como la DEA. Ya se gestiona el apoyo de la embajada de Estados Unidos, siempre dispuesta a ofrecer los cursos que hagan falta. Algunas se harán por videoconferencia, otras vendrán los capacitadores al terrreno, y en otras… habrá que viajar.