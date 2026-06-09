Cumbre por la reforma electoral: Diego Santilli se reunió con Rolando Figueroa en Casa Rosada este martes 9

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a encontrarse este martes 9 de junio con el ministro del Interior, Diego Santilli, con quien repasó la relación entre la provincia y la Nación, además de temas de interés para el gobierno de Javier Milei, como la reforma electoral prevista que impulsa el oficialismo para el año que viene.

En un comunicado difundido por la Casa Rosada, se destacó el diálogo entablado por el mandatario provincial y el funcionario proveniente del PRO, que hizo foco «en la reforma electoral».

«Repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia», añadió el breve texto difundido por el área de prensa oficial.

Santilli está a la caza de votos para la reforma electoral, uno de los varios proyectos que están frenados en el Senado. El ministro quiere acelerar los consensos alrededor del futuro de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), pero las urgencias de las provincias son otras.

El Gobierno sabe que no tiene los votos para eliminar las PASO y está evaluando alternativas, como primarias optativas en lugar de obligatorias. En el Senado, Bullrich se fijó un objetivo ante los bloques aliados: cerrar un texto durante estos dos meses, que estarán consumidos por el Mundial de Fútbol y el receso invernal.

Por lo pronto, el Senado aprobó el jueves una preferencia para la Ficha Limpia: significa que, una vez que el tema tenga dictamen, se votará en la próxima sesión que haya. Fue un punto a favor para el PRO y la UCR, que reclaman escindir de la reforma electoral el proyecto para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. La Casa Rosada pretendía mantener todo en un único paquete, pero la presión fue mayor.

Figueroa hizo foco en la obra pública

Figueroa, al compartir una foto del encuentro en sus redes, comentó que la reunión abordó «distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país».

«Nos hemos trazado una hora de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo», dijo, y agregó: «Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenta».

«Cuándo hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia», añadió el mandatario neuquino.