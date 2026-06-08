Los proyectos que busca tratar el oficialismo en el Congreso durante el Mundial: sigue novela de los pliegos judiciales

La Libertad Avanza busca mantener activo el Congreso durante el Mundial 2026, que se inaugurará este jueves. Con el “Súper RIGI” en la cima de las prioridades y un tendal de proyectos en carpeta, tanto Martín Menem como Patricia Bullrich intentarán que el torneo que tendrá al país en vilo no paralice la actividad parlamentaria. Algo que, según los últimos antecedentes, se acerca más a un mito que a la realidad.

Ordenar la agenda y delinear la estrategia será tarea de la “mesa política”, que se reuniría este jueves en Casa Rosada. En el Gobierno esperan que la fiebre mundialista calme las internas y deje en un segundo plano la polémica que probablemente se reabra cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada.

En Diputados, Menem tiene en la mira una sesión para el miércoles 24, entre medio de dos partidos de la “Scaloneta”: el del 22 contra Austria y el del 27 contra Jordania. La idea del oficialismo es tratar ese día el proyecto del Ministerio de Economía que amplía el RIGI original para atraer inversiones tecnológicas a gran escala; el que regula la actividad del lobby; y un acuerdo con dos acreedores de deuda que ya aprobó el Senado.

El debate del “Súper RIGI” comenzó la semana pasada con la presentación del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y se reanudará este miércoles con una nueva reunión informativa. Mientras tanto, el oficialismo negocia con bloques aliados y gobernadores para firmar el dictamen la semana próxima.

El Gobierno busca mostrar al primer RIGI como un caso exitoso: González precisó que ya se presentaron 39 proyectos y que esperan cerrar el proceso con entre 50 y 60. Además, destacó que abarcan inversiones por US$ 138.000 millones; que representan unos 179.000 puestos de trabajo directos e indirectos; y que tienen un potencial exportador de US$ 41.000 millones al año.

En el Senado, quedó pendiente del último jueves la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, que introduce reformas en materia de posesión y uso de tierras, expropiaciones, desalojos y otros temas. Bullrich tuvo que borrarla de la sesión porque no tenía los votos asegurados y empantanaba el tratamiento de los pliegos judiciales. La senadora quería volver a intentarlo esta semana, pero aún no maduró un acuerdo.

La de propiedad privada es solo una de las leyes que están atoradas en el Senado: el listado se amplía con los cambios en Zonas Frías (descuentos al gas), la reforma electoral para eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la Ley Hojarasca. Como contó este medio, estos proyectos están trabados por los cuestionamientos de los propios aliados.

Nueva polémica por los pliegos

La novela de los pliegos judiciales no se agotó con la aprobación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Nro. 3 de La Plata, contra los deseos del presidente Javier Milei. En una nueva audiencia pública con candidatos que se celebrará este martes en la Comisión de Acuerdos, será el turno de otro postulante rodeado de controversias.

Se trata de Víctor Pesino, quien al igual que Carlos Alberto Mahiques busca prorrogar su mandato como juez por cinco años, una vez cumplidos los 75. En este caso, aspira a continuar como vocal en la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.

Pesino es cuestionado desde el peronismo. En primer lugar, porque falló a favor de la reforma laboral del Gobierno, al dejar sin efecto la cautelar que la tenía suspendida. Más recientemente, firmó la intervención de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). El emblemático gremio denuncia que dictó ese fallo a cambio de que el Poder Ejecutivo le concediera la prórroga como juez.

Por estos motivos, tanto la UOM como la CGT presentaron observaciones formales contra Pesino en la comisión. También hay otras impulsadas por el gremio judicial de Julio Piumato y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien denuncia demoras e inconsistencias del camarista al fallar en un juicio indemnizatorio iniciado por un trabajador con cáncer.

La parálisis durante el Mundial, ¿mito o realidad?

Que el Congreso se paraliza durante los Mundiales de Fútbol, ¿es un mito o una realidad? Un relevamiento del sitio especializado Parlamentario en los últimos cuatro torneos muestra que el impacto sobre la actividad parlamentaria está sobredimensionado: aunque no hubo actividad plena, en general el Congreso siguió sesionando y aprobando leyes. Eso sí: ninguna sesión coincidió con un partido de Argentina.

Durante el Mundial de Qatar, donde la Selección alcanzó la máxima gloria, Diputados sesionó tres veces, y el Senado ninguna. Se votaron leyes como la de Alcohol Cero a nivel nacional; la de reconocimiento al Lenguaje de Señas; y la “Ley Johanna” de atención médico-asistencial a mujeres frente a la muerte perinatal.

En Rusia 2018, donde la Selección de Jorge Sampaoli se despidió en octavos de final, Diputados sesionó una vez, y el Senado tres. A una de las convocatorias asistió el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, a brindar su informe de gestión. Algunas de las leyes votadas fueron la de regularización dominial en barrios populares (RENABAP) y la “Ley Justina” sobre donación de órganos.

En Brasil 2014, cuando Argentina perdió la final contra Alemania, hubo tres sesiones (una en Diputados y dos en el Senado). Una de las leyes votadas en ese transcurso fue la indemnización a víctimas de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. También hubo trabajo en comisiones: el kirchnerismo rechazó pedidos de juicio político contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.

En Sudáfrica 2010, con la Selección bajo la batuta de Diego Maradona, se realizó una sesión en cada Cámara. Se aprobó un proyecto para limitar la facultad del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, y otro para sancionar a empresas por la explotación petrolífera en Malvinas, entre otras iniciativas.