Javier Milei confirmó su agenda internacional: viaje a Estados Unidos y cumbre del Mercosur

La Casa Rosada confirmó la agenda internacional del presidente Javier Milei entre las que figura un viaje a Estados Unidos, justo para los festejos del Día de la Independencia del país norteamericano, y una cumbre del Mercosur.

Javier Milei vuelve a Estados Unidos

Fuentes del Gobierno confirmaron al sitio La Nación que la primera actividad del mandatario será en Washington el 4 de julio, para las celebraciones organizadas por su principal aliado geopolítico, el presidente Donald Trump.

Según lo informado, en principio el viaje será «corto» y Javier Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Desde la Casa Rosada aseguraron que el libertario no tiene previsto asistir a algún partido de la Selección. «Al Presidente le gusta el fútbol y sabe de fútbol, porque lo jugó. Pero no va a estar en ningún partido», señalaron.

El primer mandatario, hoy, sostuvo una agenda de reuniones en Casa Rosada que incluyó la recepción de cartas credenciales a embajadores extranjeros, un encuentro con Iosef Ohana, militar israelí secuestrado por el grupo Hamas, y otro con la delegación argentina que participará de los Juegos Macabeos.

Por el momento no se conocieron detalles de la agenda presidencial, aunque fuentes oficiales estimaron que además de su participación en los festejos oficiales, Milei sostendrá encuentros con empresarios «que siempre tienen interés en verlo». Además no descartan que participe del desfile de fragatas frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York, de la que participará la Fragata Libertad.

Se trata del viaje número 18 a los Estados Unidos donde Javier Milei se verá nuevamente con Trump, aunque fuentes oficiales dieron por seguro que habrá otros presidentes invitados a los festejos.

Javier Milei en la cumbre del Mercosur

Previo al viaje a Estados Unidos, Javier Milei irá el martes 30 de junio a Paraguay para participar de la reunión semestral de presidentes del Mercosur. Desde el Gobierno ironizaron al respecto tras expresar: «Ahí la pasamos bien, ahora somos tres contra dos». Con esto hicieron referencia a la relación tensa que mantienen con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo Yamandú Orsi (que asumirá la presidencia del bloque).

En este encuentro se anticipó que se espera que Brasil plantee algún tipo de reclamo en relación al anuncio del pedido de adhesión argentino al Tratado Transpacífico, concretado la semana pasada por el canciller Quirno. «Hay que evaluar si vulneran los compromisos asumidos por el Estado argentino con el Mercosur», afirmaron desde la diplomacia brasileña.

Con información de La Nación