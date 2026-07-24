Archivaron el juicio político contra el concejal de La Libertad Avanza en Cutral Co

La denuncia de una vecina para que se analice si era viable o no el juicio político contra el concejal Omar Pérez de La Libertad Avanza en Cutral Co fue archivada. Así lo resolvió la comisión de los legisladores locales que analizó lo aportado por la denunciante y emitió su despacho en la última sesión. Se analizará ahora si su conducta merece algún tipo de sanción.

El procedimiento se había iniciado para establecer si los dichos de Pérez sobre el microtráfico de drogas y actividades de narcocriminalidad ante un medio digital de alcance nacional incurrían en el mal desempeño de su función.

En la sesión del jueves por la noche, se trató y aprobó el dictamen de la comisión evaluadora conformada en el Concejo Deliberante cutralquense para analizar la denuncia que el pasado 12 de junio presentó la vecina Adriana Coñuecar. Allí se pedía el juicio político contra el concejal César Pérez (LLA) por presunto mal desempeño de sus funciones.

Del análisis hecho se resolvió desechar las acusaciones contra el concejal porque no encuadraron los cargos formulados «en ninguna de las hipótesis que taxativamente prevé el artículo 91° de la Carta Orgánica Municipal y proceder al archivo de las actuaciones».

La misma comisión evaluadora que presidió el concejal Hugo Deisner, encargado de dar a conocer el resultado, sí indicó que se debe «someter a evaluación su conducta por el cuerpo pleno a la luz de lo normado del artículo 65°».

Al momento de explicar el resultado del análisis que hizo la comisión, Deisner indicó que el pedido fue desestimado, pero si se analizará en comisión ampliada el «comportamiento y las diversas manifestaciones que salieron ante la prensa». El presidente del Deliberante, Jesús San Martín puso a consideración el despacho y los nueve integrantes lo respaldaron.

De esta manera quedó archivada esta denuncia. El Deliberante había realizado una sesión extraordinaria en junio pasado y se iniciaron todos los mecanismos que habilita la carta orgánica para esta medida.

Tres días después se constituyó la comisión investigadora (cuyos miembros se sortean a principio de cada año legislativo, en marzo) que integraron Deisner, María Elena Paladino, Maximiliano Navarrete y Plinio Rubilar.

A diferencia de las últimas sesiones, donde los cruces entre los miembros del oficialismo y el único representante del bloque LLA, subían de tono cada vez más, en la del jueves por la noche reinó un clima de tranquilidad.