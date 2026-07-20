Javier Milei habló sobre la Selección Argentina: qué dijo del festejo suspendido, el feriado fallido y del reclamo por Malvinas

El presidente Javier Milei se refirió a la llegada al país de la Selección Argentina tras la caída por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. En una extensa entrevista televisiva, el mandatario dio detalles exclusivos sobre el operativo de recibimiento que finalmente no se concretó, analizó el desempeño del plantel, respaldó a sus máximas figuras y utilizó el contexto deportivo para lanzar fuertes críticas hacia la oposición.

En diálogo con Luis Majul por la pantalla de LN+, el jefe de Estado comenzó explicando los motivos por los cuales no hubo una caravana ni un contacto directo entre el equipo y los hinchas. “Lo que se buscó fue un trabajo que se ha estado gestando entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, a los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos”, reveló Milei.

Sin embargo, justificó la negativa del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales y ganó un título. Frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, había que hacerlo”.

Qué dijo Milei sobre el feriado «condicional» que anunció el domingo

Uno de los temas que mayor expectativa había generado durante el fin de semana fue la posibilidad de que el Gobierno decretara un feriado nacional o asueto administrativo para facilitar la movilización popular. Al ser consultado sobre por qué su administración evaluó esa opción, Milei fue contundente: “Los festejos y el ocio son parte de la vida del ser humano, uno no es una máquina que trabaja 24 horas por día. Eso llevaría a que la maquinaria se rompa”.

El mandatario aclaró que la medida siempre estuvo sujeta a la voluntad del plantel, al tratarse de un “evento extraordinario”.

“Son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos 16años. No me parece normal o convencional que un equipo llegue a 3 finales de 4. Son 195 países en el mundo y un puñado participa en el Mundial, y nosotros llegamos a estar entre los dos mejores. Tuvo un día oscuro y la suerte no lo acompañó, pero el logro es enorme y hay que tomar conciencia”, sumó.

En esa misma línea, el Presidente dedicó un párrafo aparte para defender a Lionel Messi, quien no regresó a Ezeiza junto a sus compañeros y viajó directamente a Rosario con una escala previa en Miami. “A veces es muy difícil entender la naturaleza histórica de lo que han logrado. Somos seres humanos y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos. No es un momento en el que se siente bien. No hay palabras para describirlo”, señaló.

Y agregó, elevando la figura del capitán: “Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. El hincha del fútbol tiene que agradecerle. Respetemos su decisión, es duro saber que estuvieron a un paso”.

Tampoco escatimó elogios para el entrenador Lionel Scaloni, a quien le auguró un futuro académico: “Tiene una capacidad de liderazgo admirable. Sostengo que cuando culmine su carrera como DT, hay lugares reservados para él en las mejores universidades del mundo, porque puede dar clases. Liderar grupos de estas características no es para cualquier persona”.

Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo por la Selección Argentina

Sobre el desarrollo de la final en Nueva Jersey, Milei valoró que la Selección está integrada por «personas muy talentosas» que, a su vez, «trabajaron mucho» y mostraron «actitudes mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro tuvo comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino».

“Siempre se han caracterizado por pelear hasta el final. Este domingo, el partido nos fue muy adverso. Aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable. Además, Argentina arrastraba temas físicos significativos y perdió frente a un enorme rival”, analizó.

El tono de la entrevista se volvió más áspero cuando el Presidente vinculó a la Selección con la política local. Sin filtros, tildó a sectores del kirchnerismo de “mononeuronales termo” y aseguró que este Mundial destapó la “miserabilidad” de algunos espacios políticos que deseaban la derrota del equipo.

“A los jugadores los maltrataron de una manera inexplicable. Lo hicieron con definiciones muy hirientes y tomaron una posición muy en contra del equipo argentino. Y luego se panquequearon y empezaron a acusar a otros de esas mismas acusaciones. Son psicópatas”, disparó.

Javier Milei volvió a hablar sobre la bandera de Malvinas de la Selección Argentina

Finalmente, Milei fue consultado sobre la fuerte imagen que dejó el seleccionado al fijar postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas durante el partido previo frente a Inglaterra, cuyo mensaje recorrió el mundo entero.

Pese a las grandes repercusiones, el presidente se enfocó en destacar su gestión en materia diplomática. “Lo que cuentan son los hechos y los logros, y los avances diplomáticos que estamos teniendo en el tema Malvinas son enormes”, afirmó.

Para respaldar su declaración, aseguró que su Gobierno consiguió el apoyo de los Estados Unidos a la posición argentina, el respaldo obtenido de China y que la ONU habría obligado al Reino Unido a sentarse a negociar. “Pueden agarrar, editar mis declaraciones, pueden tergiversarlas, pueden descontextualizarlas, pero lo que cuentan son los hechos”, concluyó.