De la cumbre “Escudo de las Américas” a Chile: cómo continúa la agenda de Javier Milei

El presidente Javier Milei continuará en los próximos días con una intensa agenda internacional que combina actividades políticas, económicas y simbólicas en Estados Unidos y Chile, tras participar este sábado en la cumbre regional “Escudo de las Américas”.

Agenda internacional intensa para Javier Milei

Durante ese encuentro, el mandatario reafirmó su alineamiento con el presidente estadounidense Donald Trump, en una cita que reunió a distintos líderes latinoamericanos con el objetivo de coordinar estrategias contra la interferencia extranjera, el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Desde el Gobierno argentino señalaron que la iniciativa busca “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente.

La participación de Milei en la cumbre incluyó un almuerzo de trabajo con Trump y otras actividades protocolares. El mandatario estadounidense también entregará el Premio de la Hispanic Prosperity Gala en el cierre del evento.

Luego de la cumbre, Milei tiene previsto trasladarse este sábado por la noche a Nueva York. El domingo 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hará una visita por la mañana a la tumba del líder espiritual judío Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens.

El lunes continuará su agenda académica y política en la ciudad. Por la mañana disertará en la Yeshiva University y por la noche participará de la gala anual organizada por The Algemeiner, en el marco del encuentro J100.

La agenda del martes estará centrada en el vínculo con el mundo financiero. Milei mantendrá una reunión con el CEO del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y luego encabezará la apertura oficial de la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento orientado a promover inversiones y vínculos económicos con el país.

Ese mismo martes, alrededor de las 13 (hora argentina), el Presidente partirá junto a su comitiva hacia Santiago de Chile. Se espera que llegue cerca de las 23.30.

El miércoles participará de la ceremonia de asunción presidencial del dirigente chileno José Antonio Kast. Tras el acto, la delegación argentina emprenderá el regreso al país alrededor de las 15 y arribará a territorio argentino cerca de las 17.

De esta manera, el mandatario completará una gira internacional que combina gestos de alineamiento geopolítico con Estados Unidos, vínculos con el sector financiero y presencia en la transición política chilena.

