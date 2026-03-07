Nuevos documentos complican a Javier Milei en la causa por la presunta criptoestafa Libra

Una investigación periodística, de la cual se hizo eco el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, reveló nuevas pruebas documentales que podrían comprometer al presidente Javier Milei en el marco de la causa por la presunta criptoestafa Libra.

Caso Libra: nuevas pruebas comprometen a Javier Milei

Se trata de documentos recuperados por peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del teléfono celular del promotor cripto Mauricio Novelli, quien actuó como nexo local de un “negocio millonario” que organizó junto al empresario norteamericano Hayden Davis.

El fiscal federal Eduardo Taiano había sido quien ordenó el secuestro del dispositivo móvil, por lo que la información está en manos de la Justicia desde hace meses.

Las pruebas fueron detectadas por la periodista y abogada Natalia Volosin y darían cuenta de la celebración de un contrato de forma confidencial entre Davis y Milei, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

En primer lugar, se menciona una carta de intención firmada el 30 de enero del 2025, con un borrador del acuerdo de asesoramiento entre el empresario extranjero y el jefe de Estado.

El 30 de enero al que aluden los borradores fue la fecha en la que Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien transfirió, según consta en registros financieros, USD 499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el presidente. Cuarenta y dos minutos más tarde del encuentro en la Casa Rosada, giró una suma similar.

En total, ese día Davis transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy. Poco antes de ese acuerdo, Davis presumía en el exterior tener «control» sobre Milei y de enviar dinero a su hermana, Karina Milei.

También apareció en el celular de Mauricio Novelli una factura por 250 mil dólares para Davis a nombre de su hermana, Pía Novelli, que fue quien vació las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia diez días antes del lanzamiento de Libra.

A su vez, también se halló un contrato celebrado entre una empresa de Davis y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, para que este último pudiera tener acceso a una reunión privada con Milei, a cambio de un pago inicial de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000.

Esta información es consistente con la denuncia pública que había hecho Hoskinson cuando estalló el escándalo Libra: el empresario declaró haber recibido presiones de Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy para que pagara sumas de cinco cifras a cambio de un encuentro con el presidente argentino.

Dentro del expediente de Taiano, que la periodista Volosin logró reconstruir, también aparece un ofrecimiento de acuerdo de lobby de Davis a Novelli por USD 1.150.000, fechado el 21 de noviembre de 2024.

Entre las propuestas figura el lanzamiento de una “moneda de libertad”. “Con esta evidencia sobre la mesa, sumada al informe final de la comisión investigadora y a otras investigaciones, el fiscal y el juez ya no tienen excusas para mirar para otro lado”, sostuvo Ferraro en un posteo publicado en su cuenta de la red social X.

Según dijo el diputado de la Coalición Cívica, “la Justicia tiene que avanzar y esclarecer lo que muchos ya sabemos que pasó”.

“Debe ir en búsqueda activa del contrato firmado y llamar a declaraciones indagatorias a todos los involucrados y sospechosos de participar de la estafa, incluidos los funcionarios públicos denunciados”, agregó.

La operatoria Libra se había gestado meses atrás mediante una compleja trama de tráfico de influencias, pero tuvo como detonante el tuit del jefe de Estado escrito en la madrugada del viernes 14 de febrero pasado.

Ese día, el presidente promocionó en sus redes sociales el criptoactivo Libra, que difundió bajo el nombre «Viva la Libertad Project» y lo presentó como si fuera una noble causa para financiar pymes de todo el país.

Sin embargo, pronto quedó en evidencia que Milei había utilizado su investidura presidencial y su popularidad para inducir a miles de usuarios a invertir en un negocio en el que ganaron unos pocos con información privilegiada y, como contrapartida, provocó pérdidas millonarias para miles de usuarios.

Con esta maniobra se pudo inflar artificialmente («pump and dump») el precio de los tokens en pocas horas, y cuando alcanzó un nivel determinado, los inversores originales se desprendieron de sus activos súbitamente («rug pull»), desplomándose el valor de la meme coin.

En medio de la polémica, Milei tomó distancia de las acusaciones, argumentando que no conocía “los pormenores del proyecto” y que simplemente había difundido información pública.

Montado sobre esa línea discursiva, el oficialismo en el Congreso buscó obstruir primero la creación de la comisión investigadora al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia, y luego la designación de sus autoridades.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei, sino también a Karina Milei, por haber sido quien coordinó y dio acceso a las visitas de empresarios cripto a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos para que se entrevistaran con el presidente.

El plan tuvo como actores insoslayables a los lobbistas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos, el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el de Hayden Davis, quien transfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

NA