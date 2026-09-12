La Gran Avenida: un avance de la ciudad del futuro

La transformación de la Gran Avenida, la obra que modifica la antigua traza de la Ruta 22 en la capital neuquina, avanza hacia su segunda etapa. Entre noviembre y diciembre está prevista la licitación del tramo comprendido entre calle Gatica y el aeropuerto, cuya ejecución comenzaría en febrero de 2027, según informaron desde la Municipalidad.

De esta manera, el proyecto completaría los 14 kilómetros de la nueva avenida en total (siete correspondientes a la primera etapa y otros siete a la segunda) para diciembre de ese mismo año.



Entretanto, la primera etapa de la avenida se va habilitando por tramos hasta llegar a los puentes carreteros. Una de las grandes prioridades de la obra es resolver un problema que durante años afectó a distintos sectores de la ciudad, que es el escurrimiento de agua que provocaba inundaciones. Bajo la avenida se construye un sistema de conductos destinado a captar y derivar los excedentes pluviales, conectado con la red existente.

La obra de la Gran Avenida llega hasta los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti / Foto: Florencia Salto.

El diseño contempla la vinculación de la nueva red con arterias como O’Connor, Pinamar, Bejarano, Saavedra, Leguizamón, avenida Olascoaga y Saturnino Torres. Los caudales serán derivados hacia los arroyos Durán y Villa María y, desde allí, hacia los ríos Limay y Neuquén.



El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, señaló que, desde el inicio de los trabajos en febrero de este año, ya se avanzó con la instalación de cámaras y cañerías transversales. “Tuvimos una prueba en los períodos de lluvia intensa que tuvimos este invierno y los caños funcionaron muy bien”.



Pero la intervención excede la cuestión hídrica. La nueva infraestructura apunta a generar condiciones para el desarrollo inmobiliario, hotelero y comercial.

Render de la Gran Avenida



Mariano Gaido, intendente de la ciudad, indicó que, durante la presentación de oportunidades de inversión que se realizó en el mes de agosto en Buenos Aires, en el evento Neuquén Day, la zona de la avenida fue una de las que despertó mayor interés y ya recibió compromisos de inversión.



El proyecto completo contiene cuatro carriles por sentido, un carril de estacionamiento y cruces en las calles para mejorar la conectividad. También incorpora dos bicisendas a lo largo de todo el recorrido, veredas amplias, mobiliario urbano y un parque lineal que, según la planificación municipal, tendrá una superficie equivalente a 25 plazas por mano. La propuesta suma además forestación con especies nativas e iluminación LED con sistemas inteligentes de control y ahorro energético.

Una conexión transversal

Uno de los cambios centrales de la Gran Avenida será la relación entre los sectores norte y sur de la ciudad. La antigua traza funcionaba como una barrera física y la nueva configuración busca multiplicar los puntos de conexión.



Desde la Municipalidad destacaron la accesibilidad cada 100 metros. Se estima una disminución del 50% en el tiempo de recorrido entre el puente carretero Neuquén-Cipolletti y el aeropuerto.



La transformación se complementará con el nuevo acceso a Neuquén. El diseño en desnivel prevé dos carriles centrales elevados para el tránsito rápido de ingreso y salida longitudinal. Desde el puente carretero Cipolletti-Neuquén, quienes circulen por las vías principales podrán acceder al viaducto mediante una curva a la izquierda y atravesar en altura los primeros 600 metros de la traza urbana.



El esquema también permitirá mantener recorridos locales: quienes opten por no subir al viaducto podrán continuar por las colectoras, con conexiones hacia Alderete y Primeros Pobladores. A su vez, el tránsito transversal entre Alderete y Obrero Argentino podrá cruzar por debajo de la estructura elevada sin interrumpir el flujo principal.



En el sentido de salida hacia Cipolletti, los carriles centrales elevados estarán destinados al tránsito directo, mientras que los tres carriles externos funcionarán a nivel de superficie para la circulación local.



La intervención en el área de los puentes incluirá además espacios públicos y sectores de integración peatonal, con una gran plaza, veredas amplias, mobiliario urbano, áreas recreativas, juegos infantiles y un skatepark.

Nuevo nombre de la avenida

La Gran Avenida, conocida durante décadas como Ruta 22 dentro de la ciudad, fue sometida a una votación, la cual se extendió por todo el mes de septiembre, para definir su nueva denominación. Según explicó Mariano Gaido, la propuesta de modificar el nombre surgió también a partir de un pedido del sector privado, que consideró que una nueva denominación podría contribuir a promocionar la zona y potenciar su perfil económico.