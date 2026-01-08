Harán 2 kilómetros de red para llevar el gas a barrios semirrurales de Cutral Co

Avanzarán con la obra de gas en los barrios semirrurales de Cutral Co (Foto: archivo )

La obra de tendido de dos kilómetros de redes secundarias de gas está confirmada en una zona de Cutral Co. Los trabajos tienen un plazo de sesenta días corridos y se llevarán adelante en dos áreas semirrurales y nuevos lotes de dos barrios urbanos que implicarán que el servicio pueda estar disponible en 78 lotes en total. El programa de extensión de este servicio avanza con la intención que para el próximo invierno esté completo.

El municipio cutralquense firmó los convenios que permitirán a las dos empresas adjudicatarias avanzar con la obra de ejecución de las redes secundarias de gas para Villa El Puestero, Colonia 21 de Septiembre -al norte y noroeste del ejido urbano- y de Zani y Parque Oeste. En total, serán 2.145 metros lineales.

La extensión de los servicios básicos hacia las zonas semirrurales que las familias asentadas hace varias décadas puedan accederalas a conectarse, en este caso puntual, al gas natural. Hasta ahora, las familias debían apelar al uso de garrafas y leña para la calefacción o para el uso cotidiano como la cocción de alimentos o el agua caliente.

El proyecto que lleva adelante la comuna se inició con el más antiguo que es Monte Hermoso, donde ya se completaron dos etapas. Se espera una tercera que completará toda la zona, situada al sudoeste del ejido urbano.

Ahora, se espera que en 15 días, las empresas que resultaron adjudicatarias empiecen con las tareas tanto en Villa El Puestero y Colonia 21 de Septiembre. Estarán contemplados 47 lotes, distribuidos en las manzanas 907, 2001, 2002, 2003 y 2004, tal como detalló el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

En cuanto a los sectores urbanos, se avanzará en aquellos de nuevos loteos como en Parque Oeste y en Zani. Están contempladas las manzanas 45 B, con un total de cuatro lotes; y en manzana 766, con un total de 27 lotes. Se estima que en sesenta días queden finalizadas las tareas, donde se instalarán cañerías de 90 y 50 milímetros respectivamente.

Las obras las realizarán dos empresas: Instalquen y Rapi Const (Foto: gentileza)

Después de la firma de los convenios, el intendente Ramón Rioseco señaló que hay 47 familias, en Villa El Puestero desde hace mucho tiempo. «Hace unos meses llevamos agua potable y ahora gas natural, tal como nos comprometimos», refirió.

El plan de obra contempla para más adelante dos manzanas nuevas del barrio Zani y en una una manzana de Parque Este. «En los próximos días firmaremos el convenio para la ampliación de la última etapa de Monte Hermoso”, destacó.

Las autoridades rubricaron los acuerdos de obra con Walter Díaz, representante dela empresa Instalquen; y Pablo Paz Dufour, de RapiConst.