Estudiar arte en IUPA 2026: carreras disponibles, requisitos y hasta cuando hay tiempo para la inscripción 

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) ofrece una gran oferta universitaria para estudiar arte en Río Negro. Con su sede central en General Roca, y diversas formaciones en distintos puntos de la provincia, IUPA continúa recibiendo inscripciones para quienes desean comenzar un ciclo académico para la formación artística.

Las inscripciones continuán hasta el viernes 20 de febrero inclusive, con la inscripción abierta para sus 28 carreras universitarias en artes. La oferta académica incluye tecnicaturas universitarias, profesorados universitarios y licenciaturas en distintas disciplinas del arte.

En este sentido, se incluyen carreras en Artes del Movimiento (Danzas), Arte Dramático, Música, Artes Visuales y Artes Audiovisuales.

Cómo inscribirse para estudiar en IUPA

Las personas interesadas pueden preinscribirse desde la página web del instituto, www.iupa.edu.ar, sobre la plataforma SIU Guaraní, o bien acercarse directamente a la sede central, Rivadavia 2263, de General Roca.

Además, la universidad ofrece, en su sede IUPITA (Isidro Lobo 1444) trayectos de formación en Música, Danzas, Artes Audiovisuales y Teatro, destinados a menores de edad.

El IUPA es la única universidad específica en artes en toda la Patagonia. Cuenta con becas de ayuda económica, un comedor gratuito y otros beneficios para la comunidad estudiantil.

Requisitos de inscripción

El comprobante de preinscripción deberá ser presentado, junto a otra documentación, para completar el proceso de inscripción en el Departamento de Alumnos (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 8.00 a 12.30 y de 14.00 a 18.00. La documentación incluye:

Fotocopia del DNI

Fotocopia de partida de nacimiento o certificado de nacimiento

Certificado de buena salud

Una foto 4×4 con fondo blanco

Constancia de secundario completo con la leyenda “no adeuda materias”. En caso de adeudar materias: constancia de la institución que indique cuáles son.

Fotocopia del título del nivel medio (si ya está disponible).

Comprobante impreso de la preinscripción generada por SIU Guaraní.

En el caso de algunas carreras, se suman algunos requisitos adicionales, como por ejemplo, una prueba de esfuerzo o ergometría para quienes se inscriban a carreras de Artes del Movimiento. En tanto, para Arte Dramático, un certificado otorrinolaringológico. Para Artes Visuales, un certificado de aplicación de vacuna antitetánica y el certificado otorrinolaringológico.

Para conocer más acerca de la oferta académica o los beneficios que la universidad ofrece a la comunidad estudiantil, pueden acceder a www.iupa.edu.ar o bien acercarse a la sede central, Rivadavia 2263.

¿Qué podés estudiar en IUPA?

Departamento de Música

Tecnicatura Universitaria en Música (orientación Canto o Instrumento)

Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Canto / Instrumento)

Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Composición / Dirección Orquestal)

Profesorado Universitario de Educación Musical

Profesorado Universitario en Dirección Coral

Licenciatura en Música (orientación Composición / Dirección Orquestal)

Licenciatura en Música (orientación Canto / Instrumento)

Licenciatura en Dirección Coral

Licenciatura en Música Popular

Departamento de Artes del Movimiento

Tecnicatura Universitaria en Danzas Españolas

Tecnicatura Universitaria en Danzas Folklóricas

Tecnicatura Universitaria en Danza Clásica

Profesorado Universitario en Danzas Españolas

Profesorado Universitario en Danzas Folklóricas

Profesorado Universitario en Danza Clásica

Profesorado Universitario en Danza Contemporánea

Licenciatura en Folklore

Departamento de Artes Visuales

Tecnicatura Universitaria en Artes Visuales

Profesorado Universitario en Artes Visuales

Licenciatura en Artes Visuales

Departamento de Artes Audiovisuales

Tecnicatura Universitaria en Sonido

Tecnicatura Universitaria en Guión

Tecnicatura Universitaria en Animación Audiovisual

Tecnicatura Universitaria en Fotografía

Profesorado Universitario en Artes Audiovisuales

Licenciatura en Artes Audiovisuales

Departamento de Arte Dramático

Profesorado Universitario en Teatro