Denuncian que Neuquén favorece a una empresa en obras viales

Las obras viales se multiplican en la provincia de Neuquén a caballo del financiamiento de organismos internacionales. Son proyectos que se financiarán con préstamos por más de un centenar de millones de dólares. Como se trata de un endeudamiento público, los ciudadanos neuquinos deberán devolver en los próximos años esos créditos.

Se trata de una fuente de recursos muy atractiva. Por eso, las licitaciones públicas que convocan desde la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) que preside Jorge Ferrería, seducen a empresas constructoras.

Algunas licitaciones son nacionales, otras de alcance internacional. Sin embargo, las empresas con socios neuquinos corren con ventaja por las condiciones que establece la ley provincial 2683, sancionada el 10 de diciembre de 2009, durante la gestión del exgobernador Jorge Sapag. Y en la lista de los ganadores la empresa CN Sapag pica en punta. Se trata de una firma, con un apellido vinculado al poder político en la provincia.

La norma 2683 que la Upefe aplica en las licitaciones es la que que creó “el régimen de promoción de las actividades económicas, para la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en la Provincia del Neuquén”.

La ley ordena “contratar obras y servicios con empresas provinciales, constructoras o proveedoras radicadas en la Provincia, cuando la calidad, características y precio resulten convenientes para los fines a lo que están destinados”. Con ese paraguas legal, empresas neuquinas que conforman uniones (UTE) obtienen puntajes que los ponen siempre por delante de sus competidores.

Los reclamos

El apoderado de la empresa VialAgro SA, Jorge Alberto Dappiano, reclamó el 28 de julio pasado por esta situación a la Cámara Argentina de la Construcción. En la nota se refirió a los criterios de calificación que se establecieron en el pliego de la licitación pública internacional por la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17. Advirtió que, según el pliego, “para que la oferta de una empresa sea considera admisible, el oferente deberá alcanzar en su calificación un puntaje como mínimo de 80 puntos”.

“No es posible llegar a los 80 puntos mínimos requeridos sin la participación en la Unión Transitoria de Empresas de un socio local neuquino, con antigüedad mayor a 60 meses en dicha jurisdicción”, señaló.

En el mismo tono se quejó la empresa Luis Losi SA el 30 de julio del 2021 a la CAC. “Llama la atención la rigurosidad en la calificación de los oferentes que presenta el pliego de bases y condiciones particulares de la licitación de referencia, especialmente cuando las condiciones exigidas direccionan arbitrariamente a la constitución de una unión transitoria de empresas…”, cuestionó. “Si bien creemos que dichos condicionamientos no deberían existir en ningún proceso licitatorio, nuestro asombro es aún mayor por tratarse, en este caso, de una licitación de carácter internacional y con el apoyo financiero de la CAF”, afirmó la empresa en una nota a la que RÍO NEGRO accedió.

Ferrería admitió estar al tanto de las quejas de empresas constructoras y de la CAC. “Sí, se quejan ante los organismos financieros, pero ellos respetan la autonomía provincial”, afirmó.

Dijo que las empresas para participar de las licitaciones de la Upefe tienen que asociarse con una firma neuquina. Defendió ese mecanismo.

Sostuvo que es deuda que contrae la provincia. “Queremos que nos quede el salario de los trabajadores” en Neuquén, expresó. Son créditos a devolver a 10 años a una tasa anual del 3 por ciento, pero en dólares. Aseguró que el Gobierno de Río Negro aplica el mismo criterio con las obras del Plan Castello y también otras provincias.

Un nombre repetido

Ferrería informó que CN Sapag ganó la adjudicación del primer tramo de asfalto de 34 kilómetros de asfalto de la ruta provincial 23, que incluye el puente sobre el río Malleo, que ya se ejecutó y se inaugura en los próximos días. Dijo que la misma empresa se quedó con la licitación pública de un segundo tramo. En esa compulsa compitió solo contra Omega MLP SRL-Perfil SRL. CN Sapag ofertó 5.237.779.857 pesos, con 21 centavos, unos 49 millones de pesos menos que Omega. El acto de apertura se hizo el 1 de dicembre pasado. Allí, se informó que CN Sapag había recibido 100 puntos de la Comisión de Evaluación y Omega MLP SRL-Perfil, 96.

Dijo que CN Sapag ganó también la licitación internacional para la obra de pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17. Aunque para esa licitación se unió con RJ Ingeniería SA y Servipet SA. Compitió contra Omega MLP-SRL-Perfil SRL.

La comisión de Calificación de la Upefe le otorgó a principios de noviembre pasado 100 puntos a CN Sapag y 94 a su adversario. CN Sapag y sus socios ofertaron 3.427.756.988 pesos con 63 centavos para hacer la obra. La oferta de sus competidores fue mayor.

Fuentes del sector de la construcción sostienen que CN Sapag y Omega MPL tienen alguna supuesta vinculación. En Neuquén no es algo novedoso que empresas que contratan con el Estado tengan buenas relaciones.

En la licitación pública nacional por la obra de “mejoramiento integral casco urbano Añelo” tuvo 4 oferentes de Neuquén y 1 con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.

ARCO SRL presentó la oferta más baja con 99.027.085 pesos, con 40 centavos. Sin embargo, la comisión evaluadora, que responde a la Upefe, la rechazó y adjudicaron la obra a CN SAPAG que ofertó 117.343.683 pesos con 19 centavos.

CN Sapag también fue adjudicada el año pasado con la obra de asfalto de un tramo de la ruta provincial 65. Allí, compitió contra la unión de las empresas Coarco-Codi-Oscar Raúl Quidel. Ganó CN Sapag a la que le otorgaron 94 puntos, con una oferta de 2.897.827.700 pesos con 95 centavos. Es la obra que comenzó a ejecutarse días atrás y que generó los reclamos de prestadores de servicios turísticos de Villa Traful por los cortes de ruta que alejaban a los turistas de paso.

Cuando se le preguntó porque casi siempre gana las licitaciones CN Sapag, Ferrería respondió: “Por los antecedentes que tiene la empresa, ha hecho buenas obras y no hemos tenido problemas con ella”. Comentó que Omega SRL “no tiene suficiente capacidad económica ni calificación económica”.

Explicó que en la Upefe tienen un equipo técnico que en base al modelo del pliego que reciben desde los organismos financieros “lo adaptan a la ruta que queremos hacer”.

Dijo que ese cuadro técnico de la Upefe permitió presentar proyectos cuyos financiamientos fueron aprobados, sobre todo, por la CAF y el BID. Son 95 millones de dólares para rutas provinciales y 75 millones de dólares para rutas neuquinas y equipamiento de maquinaria vial.

Aseguró que “todo se hace con control de estos organismos financieros” y los fondos la Provincia los recibe a medida que las obras se van ejecutando.

El caso de Villa La Angostura

La provincia consiguió un préstamo del BID y llamó a licitación pública nacional para el proyecto de pavimentación e iluminación del área urbana de Villa La Angostura, con un presupuesto oficial de 321.985.632 pesos, con 38 centavos.

A la licitación se presentaron Omega MLP SRL, con una oferta de 428.121.399 pesos, con 51 centavos; y Codi SA-Conevial Ceisa UT, con 448.957.008 pesos, con 77 centavos. La obra consiste en hacer 36 cuadras de pavimento reticulado (parecido a los adoquines) y la instalación de luminarias. La única experiencia similar con adoquines o reticulado en la zona se hizo en Bariloche en la calle Mitre y el resultado fue nefasto. Hubo que levantar todo y colocar asfalto tras más de dos años de trabajos y numerosos trastornos.

El 19 de enero pasado, la comisión de evaluación y preadjudicación de ofertas recomendó adjudicar a Omega MLP “por ser conveniente a los intereses fiscales y ajustarse la oferta a los requerimientos legales, empresariales y técnicos del pliego”.

Ocurre que Codi SA-Conevial Ceisa había presentado una segunda opción para que analizara la comisión evaluadora de la Upefe. Esa oferta proponía hacer cuadras de asfalto convencional, como se ha hecho históricamente en la zona. La propuesta representaba un ahorro para la provincia de 78.132.221 pesos por la misma cantidad de cuadras.

El pliego tenía algunos detalles llamativos. Mencionaba que hacer una obra de pavimento de asfalto implicaba la “movilización de una planta de asfalto en la localidad, ya que no existe ninguna de este tipo en la zona”.

“Una planta de asfalto implica la utilización de un horno de asfalto, que trabaja mediante la combustión de combustibles fósiles, generando gases de efecto invernadero”, señalaba el pliego. También, la explotación de canteras cercanas para obtener agregados, generando un impacto ambiental desfavorable y la ocupación de un terreno o lote en el cual se instalará la planta de asfalto.

Sin embargo, Codi-Conevial tienen una planta de asfalto desde hace 40 años en Villa La Angostura y cuenta con una cantera de áridos. Pero no tuvieron en cuenta ese detalle en el pliego. Codi-Conevial es el grupo empresario que está a cargo de la avenida de Circunvalación en Villa La Angostura y ha asfaltado varias cuadras en esta localidad. No obstante, perdieron la licitación. Omega es una empresa con menos antigüedad en el rubro.

Ferrería dijo que el pliego pedía adoquines y la oferta que presentaron no correspondía al requerimiento. “No es lo que te están pidiendo, puede ser más barato (la otra opción) pero no me importa, no es lo que dice el pliego”, afirmó. “El pliego no solicitaba asfalto”, insistió y desestimó cualquier sospecha de connivencia con alguna empresa.

Qué es la Upefe

La Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) se creó por la ley 1785 sancionada en noviembre de 1988. Es un organismo que tiene la misión de administrar, coordinar, ejecutar y representar a la Provincia en todas las acciones y gestiones que tengan relación con Organismos Nacionales e Internacionales de Financiamiento y Asistencia Económica externa, con o sin devolución, en función de las políticas globales definidas por el Gobierno de la Provincia, ofreciendo a las áreas de gobierno, un amplio abanico de posibilidades de acceder a diferentes Programas, seleccionando las alternativas más convenientes a los intereses de las mismas.Controla todo lo relacionado con las licitaciones públicas de obras provinciales financiadas, sobre todo, con créditos internacionales. Es un organismo que no tiene control de la Legislatura provincial. Depende en forma directa del Ejecutivo provincial.