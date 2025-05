Desalojo de mapuches en Villa La Angostura | Hablaron en Neuquén: «Estamos dispuestos a resistir el atropello»

Integrantes de las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo, asentadas en inmediaciones a Villa La Angostura estuvieron hoy en la vereda de casa de Gobierno en Neuquén, para rechazar el desalojo y pedir que el gobierno de Rolando Figueroa no envíe las fuerzas policiales para concretarlo. Sostienen que se mantendrán en ese territorio: «estamos dispuestos a resistir el atropello«.

Amancay Quintriqueo, explicó que junto a integrantes de la comunidad que representa y a Melo decidieron viajar hasta la capital neuquina para visibilizar la situación. Existe una orden judicial para que el próximo lunes 19 se haga efectivo el desalojo. La intención de las y los pobladores fue ser atendidos por el ministro e Gobierno, Jorge Tobares, aunque tomaron conocimiento que no se encontraba en Neuquén.

«Repudiamos la orden de desalojo que dictaron el viernes pasado. Esa es una causa armada contra el lonco Pascual Filidoro Melo por usurpación cuando ocupamos el territorio (Quintriqueo y Melo) desde fines e 1.800″, explicó Amancay.

La mujer indicó que la idea de manifestarse frente a Casa de Gobierno, es para solicitar que no preste la fuerza pública para cumplir con el desalojo. «Si el gobierno no lo hace, al ser una causa civil se podría lograr que se revise que el juez interviniente ni ha revisado el expediente», aclaró.

Quintriqueo describió que el relevamiento territorial del que participó la comunidad se terminó en el año 2021 y esa información no fue tenida en cuenta en la causa. «El juez (Astoul) Bonorino aún así ejecutó la orden de desalojo. Por eso responsabilizamos a este juez que no tuvo en cuenta ni el relevamiento ni la ley 2302 porque hay mucha cantidad de niños, adultos mayores y no se le dio intervención a la defensoría de los derechos de la Niñez para que actúe», aportó Quintriqueo.

En el actual territorio en cuestión viven alrededor de 30 familias, señalaron. El pedido es para que los integrantes de la comunidad desalojen sus hogares y el lote pastoril 42.

Comunidades Quintriqueo – Melo en Casa de Gobierno (Fotos: Matías Subat)

«Estamos dispuestos a resistir el atropello», sostuvieron

Las familias que se hicieron presentes hoy en la capital, explicaron que consideran que el espacio donde están asentados es un territorio comunitario, no privado. «Estamos dispuestos a resistir el atropello con el acompañamiento de mucha población rural y organizaciones sociales que están presentes en el territorio», describieron.

Indicaron que si bien consideran que existe un negocio inmobiliario, no es el valor que ellos le dan al lugar. «Valoramos el vínculo que tenemos y cómo nos desarrollamos en el territorio», aclararon. Y explicaron que en el afán de apurar la orden de desalojo, el juez interviniente obvio mucha información como lo es el relevamiento de 2021.

Finalmente explicaron que fue presentada una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de las comunidades mapuche mencionaron y agradecieron el respaldo que tienen de diferentes organismos como CELS, Asociación de Abogados y de Derechos Humanos que los acompañan en esta instancia.