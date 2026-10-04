La Amistad e Independiente, afuera en el Regional Amateur: todos los clasificados

La fase regular del Regional Amateur tuvo un cierre apasionante. En la zona 11, San Patricio eliminó a La Amistad en Neuquén y se quedó con el primer puesto del grupo. En Allen, Deportivo Roca empató 2-2 con Unión y clasificó como escolta.

Tras la pérdida de puntos por la mala inclusión de un jugador en el duelo ante Deportivo Roca, San Patricio (11) llegó con la necesidad de ganar frente a La Amistad (6), cumplió y ganó su grupo. Con un tanto de Isaac Chaván, el Santo se impuso 1-0 ante el conjunto cipoleño y clasificó a la siguiente ronda del Regional.

Por el mismo grupo, Deportivo Roca (10) empató 2-2 con Unión de Allen (4). A los 14′, Lautaro Bórquez abrió el marcador para el 1-0 de Roca. Sin embargo, la ventaja duró poco porque tres minutos más tarde, el Mago llegó al empate a través de Agustín Pereira.

Tras el 1-1, el Naranja no bajó el ritmo y a los 23′ volvió a ponerse en ventaja. Esta vez Carín Najul puso el 2-1 parcial para la visita. Najul, una de las piezas clave para Medina, debió dejar la cancha por una dolencia producto de un fuerte golpe. En su lugar ingresó Mateo Morales.

En el complemento, Unión salió decidido a buscar el empate ante su gente y lo consiguió a los 6′, cuando Alexander González marcó el 2-2. A partir de entonces, Roca perdió parte del protagonismo que había mostrado en la primera mitad, mientras que el conjunto allense creció y comenzó a buscar el gol de la ventaja.

A pesar que el Depo no sostuvo el ritmo que impuso en el inicio, tuvo la última clara a los 38′. Bórquez sacó un remate que parecía tener destino de gol, pero Cognini apareció para salvar a Unión y despejar la pelota sobre la línea. Finalmente, Germán Machi marcó el final del encuentro que terminó 2-2.

En la zona 12 también se definió todo en la última fecha. Alianza de Cutral Có (12) se hizo fuerte de local y, con un doblete de Lautaro Doello, venció 2-0 a Independiente (8) para asegurar su clasificación a la próxima etapa del certamen.

Por otro lado, Maronese derrotó 1-0 a Río Grande (4), que ya no tenía chances de clasificar, alcanzó las 10 unidades y se quedó con el segundo lugar del grupo. Gonzalo Fleming marcó el único gol del Dino.

El festejo de Maronese, en el vestuario, tras la clasificación al Regional Amateur. (Foto: prensa Maronse)

En la zona 10, el duelo directo por la cima entre Atlético Regina e Independiente de Río Colorado quedó en manos del conjunto dirigido por Diego Napolitano. En cancha del Albo, Maximiliano Denis selló el 1-0 ante el elenco del Valle Medio y le dio a su equipo el primer puesto del grupo.