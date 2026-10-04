¡Hubo acuerdo! Racing aceptó la oferta y Marcos Rojo regresa a Estudiantes de La Plata

El defensor tendrá su tercer ciclo con la camiseta del Pincha.

La novela llegó a su fin. Tras varios días de tire y afloje entre las partes, finalmente hubo acuerdo y el defensor Marcos Rojo volverá a ser jugador de Estudiantes de La Plata.

No fue una negociación sencilla, pero la dirigencia de Racing Club terminó aceptando la oferta que llegó desde La Plata para que el zaguero central deje Avellaneda y afronte en las próximas horas su tercer ciclo con la camiseta del Pincha.

Necesitado de un caudillo para afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo (Leandro González Pirez y Tomás Palacios están suspendidos por acumulación de amarillas), Juan Sebastián Verón fue con todo por el exdefensor de la Selección, de buenos últimos partidos en la Academia.

El principal problema fue convencer a Diego Milito, máximo directivo de Racing Club, que se mostró por demás inflexible a negociar por el zurdo de 36 años, que afronta su última etapa como jugador profesional.

Aunque desde Avellaneda todavía no dan 100% confirmada la transacción, la información indica que ya hay un acuerdo total para que Rojo deje Racing y mañana se sume a al Pincha de cara a los cruces mencionados.

Estudiantes desembolsó aproximadamente 800.000 dólares por los tres meses de contrato que aún le restaban al defensor en Racing. Además, la entidad platense pagará un cargo extra por objetivos, vinculados a cada partido que juegue el defensor y sea con victoria del equipo de City Bell.

Pero eso no es todo, Rojo también hizo su parte. Además de plantarse y no presentarse a entrenar a las últimas prácticas, exigiendo a la dirigencia a negociar su salida, el zurdo resignó gran parte de la deuda que Racing tenía con él.

Con todas las condiciones pretendidas cumplidas, Milito, cuya primera postura parecía inquebrantable, poco a poco fue flexibilizando su mirada sobre la situación y terminó accediendo a las negociaciones. De no mediar imprevistos, este lunes el zaguero de 36 años firmará contrato hasta diciembre de 2027.