Desarrollo del cerro Catedral en Bariloche: planteos y nuevo cuarto intermedio

La reunión del Consejo de Planeamiento Municipal de Bariloche que retomó el análisis del proyecto de desarrollo del cerro Catedral volvió a ingresar en un cuarto intermedio por decisión mayoritaria, luego de más de tres horas de planteos, exposiciones y discusiones.

La reunión tuvo momentos de tensión y un cierre abrupto cuando el moderador, contratado por la municipalidad, decidió a las 13:30 dar por cerrada la reunión, que además de los integrantes formales de este espacio de participación, tuvo a vecinos y referentes de organizaciones, y una decena de policías que ingresaron a la sala en momentos de mayor tensión y al finalizar el encuentro.

Ante esa situación y el malestar generado en el público, a propuesta de la concejal Julieta Wallace, la mayoría de los integrantes del Consejo de Planeamiento -excepto la secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río y la concejal Samantha Echenique (Juntos por el Cambio)- firmó un acta manuscrito en la que definieron pasar a un cuarto intermedio para continuar el análisis del proyecto.

Acta manuscrita que define no dar por cerrada la reunión del Consejo de Planeamiento.

El Ejecutivo municipal dispuso además un plazo de diez días para recibir aportes vinculados al proyecto.

El encuentro de este lunes, coordinado por la secretaria de Planeamiento Estratégico, Sofía Maggi, es la continuidad de la reunión iniciada y paralizada en noviembre de 2024. Por eso el municipio argumentó que no era necesario volver a presentar el proyecto de la empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) y estableció una dinámica de dar la palabra a los representantes de colegios de profesionales convocados (arquitectos e ingenieros), las cámaras empresariales (Turismo, Hoteleros y Comercio) y concejales.

Estuvieron ausentes las empresas prestatarias de servicios básicos como Cooperativa de Electricidad Bariloche, Camuzzi Gas del Sur y Aguas Rionegrinas, quienes fueron citadas para exponer respecto de la factibilidad de los servicios a futuro. Tampoco asistieron dos organismos provinciales convocados por tener vinculación a temas sensibles como el Servicio Forestal Andino y el Departamento Provincial de Aguas.

El Ejecutivo insistió que se trata de una instancia técnica

Maggi insistió en sus intervenciones que el Consejo de Planeamiento Municipal “no resuelve nada y no va a aprobar nada”, sino que se trata de una instancia técnica de tratamiento del proyecto de desarrollo presentado por la concesionaria durante la gestión anterior, que luego deberá pasar por una audiencia pública y posteriormente llegar como proyecto al Concejo Deliberante que tendrá la palabra final en su aprobación o no.

“El cerro no es solo un centro de esquí, es parte de nuestra identidad, del paisaje de nuestra ciudad y del sustento de muchos familias”, destacó la funcionaria quien habló de “miedos lógicos” de la comunidad y remarcó que con la iniciativa se “busca ordenar lo ya está pasando en el cerro desde hace años con zonas antropizadas o con intervención anterior”.

Sofía Maggi, secretaria de Planeamiento de Bariloche, coordinó la reunión por el desarrollo del cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Maggi informó la existencia de dos impugnaciones a la reunión del Consejo de Planificación que continuaban un trámite jurídico y administrativo pero no frenarían el desarrollo del encuentro. También luego de permitir el ingreso a vecinos y referentes de organizaciones, enfatizó que posteriormente se dará la instancia de audiencia pública “para que se expresen abiertamente”.

La empresa defendió el plan ambiental

Carlos Beros, fue el único representante que integró la mesa del Consejo en nombre de la empresa concesionaria del cerro, por ser el responsable del informe ambiental del proyecto. En un primer momento ante la presión de los presentes aceptó exponer su parte del plan, pero finalmente por cuestionamientos surgidos del mismo público no avanzó en su exposición.

Carlos Beros, representante del informe ambiental del cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Con el desarrollo de la reunión, Beros intervino para responder algunas preguntas y planteos expuestos por representantes de colegios profesionales y concejales, ante quienes insistió que el plan de desarrollo del cerro Catedral responde a lo previsto en la ordenanza 2929 que prorrogó la concesión y remarcó que “la planificación es una medida de mitigación ambiental”.

Explicó que el Servicio Geológico Minero (Segemar) estableció áreas con “distintas cualidades” para todo Bariloche con recomendaciones “de carácter preventivo”, que se tomó en cuenta para elegir las áreas de concertación ocupada (AOC) donde se focalizarán las inversiones.

En tanto, representantes de la Junta Vecinal Villa Catedral, señalaron que el plan cuenta con un “informe de sensibilidad ambiental” que no abarcaría los alcances de un “estudio de impacto ambiental” y cuestionaron la “falta de información” respecto del proyecto y la integración del poblado existente al futuro desarrollo.

El enfoque de arquitectos e ingenieros

El Consejo de Ingenieros puso en eje de su intervención la situación de la titularidad de la tierra del cerro catedral, que según señalaron, aún no está en manos de la Municipalidad de Bariloche a pesar de su traspaso desde la Provincia hace más de una década.

Según apuntaron, restan las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del municipio, además de denunciar una mensura sobre la superficie concesionada mal realizada años atrás.

Julio Posse, representante del Consejo de INgenieros expuso en el Consejo de Planeamiento por el cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

Por el Colegio de Arquitectos de Río Negro, seccional Bariloche, expuso Alicia Albandoz, quien señaló un “impedimento legal” para la transferencia de las tierras a la concesionaria por el “carácter inalienable de las tierras y bienes de dominio público”; cuestionó además el valor de la tierra y el beneficio económico planteado para el municipio a una razón de 10 dólares el metro cuadrado o el 8% del total.

La arquitecta expresó objeciones del colegio que representa por apuntar a realizar una “ciudad satélite” en el cerro Catedral y pidió descartar el proyecto.

Al turno de las cámaras empresarias, decidieron no exponer al indicar que su tarea era escuchar el proyecto y las cuestiones técnicas.

Cuestionamientos de concejales

Los concejales Laura Totonelli (JSRN), Julieta Wallace (Incluyendo) y Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) esbozaron críticas al proyecto y varios planteos, en algunos coincidieron como en remarcar la condición “inalienable” de la tierra, por lo que el Estado no podría transferirla a la concesionaria .

Totonelli, fue la única de su bancada presente y expuso una serie de cuestionamientos por la infraestructura de los servicios, la naturaleza de la tierra y la “baja retribución para la municipalidad”.

Julieta Wallace expuso su visión en el Consejo de Planeamiento. En el extremo de la mesa, representantes empresariales. Foto: Chino Leiva

Wallace cuestionó que el proyecto se trate por Rango I y no con un “tratamiento especial” que norma la Carta Orgánica para el cerro Catedral (artículo 214) y puso el foco además de la situación de la tierra, en la falta de un mapeo de bosques, que la provincia debe completar ante una exigencia judicial reciente.

Señaló además que el “ordenamiento” de Villa Catedral que señala el Ejecutivo “se puede dar sin este plan porque lo que falta es fiscalización municipal” y pidió que sea el gobierno quien presenta el proyecto y fije una posición.

Samantha Echenique (Juntos por el Cambio) planteó hacer una revisión “histórica” del proyecto que responde a una exigencia establecida en la concesión provincial de 1992. “Hay obligaciones que tiene el Estado respecto de los privados”, apuntó y remarcó que están disponibles los estudios ambientales.

Samantha Echenique, concejal de Juntos por el Cambio, habló de una «línea histórica» del desarrollo del cerro Catedral. Foto: Chino Leiva

En tanto, el presidente del Concejo, Gerardo Del Río (PUL) sin hacer una evaluación del proyecto, apuntó a los reproches del público presente.