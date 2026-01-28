Cómo es el proyecto de ordenamiento y desarrollo del cerro Catedral

El cerro Catedral proyecta un desarrollo planificado en 77 hectáreas, el 4% del total de la superficie concesionada por la municipalidad de Bariloche. Archivo

El plan director de desarrollo urbano ambiental del cerro Catedral que se tratará en la próxima reunión del Consejo de Planeamiento Municipal de Bariloche el próximo 9 de febrero tiene un detallado informe de la propuesta con especificaciones técnicas, ambientales y de infraestructura, que comprende además de la planificación, el ordenamiento del área.

El proyecto presentado por el concesionario del cerro, Catedral Alta Patagonia (Capsa), a la municipalidad, está encuadrado en el contrato firmado en 2018 que rige hasta 2056 y que hasta el momento está pendiente, luego de las inversiones realizadas con el Máster Plan en la montaña con perfilado de pistas, nuevos medios de elevación y mayor producción de nieve técnica.

Esta propuesta debe transitar las vías administrativas por el llamado Rango I, que incluye mecanismos de participación ciudadana como el análisis en el que intervienen instituciones y organizaciones civiles, además de equipos técnicos de empresas de servicios y de distintas áreas municipales que estarán el 9 de febrero en el Consejo de Planeamiento Municipal.

Junto a los parámetros urbanísticos que se analizan para el proyecto integral del cerro Catedral, se impulsa un ordenamiento del área incluso por fuera del área concesionada para nivelar con estándares similares el conjunto de la Villa Catedral.

Un plan de ordenamiento y con planificación

Capsa estaba autorizado desde el contrato provincial de 1992 a desarrollar la montaña y el área concesionada en un “triángulo” de 140 hectáreas, pero la propuesta definitiva de la empresa se reduce a 77 hectáreas, mayoritariamente en zonas que ya tienen intervención, lo que significa el 4% del total de la superficie que forma parte de la concesión.

El plan se divide en seis “Áreas de Ocupación Concentrada” (AOC) en la que en cada una se detalla qué tipo de desarrollo se puede realizar, en qué superficie, qué capacidad de pasajeros puede recibir, entre otros detalles, además de contar con informes técnicos y ambientales respecto del impacto y de la factibilidad para contar con los servicios básicos que estarán a cargo de los inversores.

El informe técnico de 163 páginas al que accedió RÍO NEGRO meses atrás, señala que “aporta al desarrollo económico y al empleo con actividades turístico-productivas”; grafica que a futuro se deberá ampliar la oferta e incorporar “núcleos residenciales de mayor densidad que permitan disponer de mejores condiciones de infraestructura, servicios, equipamientos y conectividad”.

Infografía: Jorge Portaz/ Diario Río Negro.

Como objetivo general se propone “definir las bases para la gestión del territorio desarrollando un modelo territorial enfocado en la protección del ambiente natural y la cualificación del ambiente construido para mejorar la calidad de vida de residentes y turistas y potenciar el interés del centro turístico”.

De manera particular tiene por objetivos “diseñar una estrategia de desarrollo integral, urbano-ambiental, socio- económica y administrativa”; “impulsar proyectos urbanos estructurales con un sentido estratégico; garantizar la accesibilidad y la equidad del centro turístico; actualizar la normativa urbana y ambiental a partir de una visión integral del territorio; evaluar el proceso a través de indicadores urbanos, a los efectos de corregir consecuencias no deseadas del Plan e incorporar objetivos superadores; y orientar la inversión privada que promueva el desarrollo local de forma planificada”.

Qué se proyecta para cada una de las seis áreas definidas

Según la distribución de las áreas, en la zona AOC 1 (que abarca la base donde hay actualmente edificaciones, hasta el estacionamiento pavimentado) se va a refuncionalizar con prioridad para el peatón, sendas y sectores para hacer más amigable el primer contacto con la nieve y nuevo mobiliario urbano, con espacios de recreación al aire libre. Allí también se proyecta un hotel frente a la playa de estacionamiento.

La AOC 2 es la zona donde está la cantera, al pie de la montaña, en la zona sur, que se prevé reconvertir con alojamientos tipo departamentos; mientras que la AOC 3 tiene dos sectores, uno rodea al reservorio de agua y otro se ubica un espacio entre caminos a 1.000 msnm, en la ladera norte, donde se prevé realizar parcelas más grandes con residencias turísticas con autonomía funcional.

En el AOC 4, el punto más alto del desarrollo, a 1.200 msnm, se proyecta la instalación de un hotel de categoría con servicio de sky in/out, con eficiencia energética, su propia provisión, gestión de residuos e integración con el paisaje.

El AOC 5, donde está la playa de estacionamiento Del Valle, más alejado de los medios de elevación, es donde se proyecta el mayor desarrollo con aparts hoteles y residenciales.

Finalmente, el AOC 6, el espacio hoy utilizado sin ordenamiento preciso para la transferencia y espera de colectivos, el el camino de acceso frente a la policía caminera, que será reacondicionado con pautas claras como una zona de servicios y estacionamiento.