Se reúne el Consejo de Planeamiento de Bariloche por el desarrollo del cerro Catedral 

Este lunes se retoma el análisis por el desarrollo urbano ambiental del cerro Catedral con la reunión del Consejo de Planeamiento Municipal en el que participan distintas instituciones para analizar de manera técnica el plan presentado por la concesionaria de la montaña, Catedral Alta Patagonia.

La convocatoria realizada desde el municipio es a partir de las 11 en la sede del edificio polivalente en la delegación Sur, donde fueron citados los colegios de arquitectos, ingenieros, agrimensores; las cámaras de Turismo, Comercio, Asociación Empresaria Hotelera; el Servicio Forestal Andino; y empresas y organismos vinculados a la prestación de servicios como el Departamento Provincial de Aguas, la Cooperativa de Electricidad Bariloche, Camuzzi Gas del Sur, Aguas Rionegrinas, entre otros.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la instancia técnica del proceso de análisis del ordenamiento y desarrollo del cerro Catedral que se inició en la gestión anterior. En tanto, organizaciones ambientalistas y juntas vecinales realizaron planteos reclamando mayor apertura a la participación ciudadana.

En el Consejo de Planeamiento se analizará cada uno de los puntos del plan presentado por Capsa, que cuenta con estudios de impacto ambiental, factibilidad y proyección de servicios y de manera integral el programa de ordenamiento y desarrollo propuesto, que incluye seis “áreas de concertación concertada” donde se concentrarán las inversiones.

Esta propuesta debe transitar las vías administrativas por el llamado Rango I y ya cuenta con dictamen técnico. Luego de la etapa del Consejo de Planeamiento debe pasar por audiencia pública y ser elevado finalmente al Concejo Deliberante para su aprobación.

El intendente Walter Cortés mencionó recientemente su acuerdo con la “modernización” del cerro y la necesidad de un ordenamiento de las edificaciones actuales en pos de mejorar la calidad de los servicios que ofrece Bariloche. También el gobernador Alberto Weretilneck apoya el desarrollo propuesto.