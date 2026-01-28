Walter Cortés puso fecha a la reactivación del debate por el desarrollo del cerro Catedral

El desarrollo urbanístico del cerro Catedral tiene fecha para su reactivación en el debate municipal: el 9 de febrero el Ejecutivo convocó al Consejo de Planificación Municipal de Bariloche donde en noviembre de 2024 quedó frenada la iniciativa.

El debate será en torno al plan director de desarrollo urbano ambiental presentado por la empresa concesionaria del cerro, Catedral Alta Patagonia (Capsa), a la Municipalidad para intervenir con planificación y desarrollo turístico en 77 hectáreas del área concesionada, con planes de generar mayor oferta de alojamiento, hotelería sky in/out, paseos peatonales y más servicios turísticos.

El intendente Walter Cortés confirmó a Diario RÍO NEGRO la convocatoria al órgano en el que participan representantes de distintos organismos del estado, empresas prestadoras de servicios, entidades empresariales y organizaciones civiles.

“Hay que darle parámetros al cerro y después tratar cada proyecto que se presente”, dijo Cortés, quien graficó que la villa de montaña requiere un ordenamiento de las edificaciones y condiciones existentes, y también mayores inversiones para ofrecer “servicios de calidad” en pos de generar más turismo.

El intendente evitó pronunciarse de manera directa sobre el proyecto de desarrollo de Capsa aunque dio un guiño al remarcar su interés por la “modernización” del centro invernal y la necesidad de generar mejores servicios para tentar al turismo. Públicamente expresaron el respaldo al proyecto el propio gobernador Alberto Weretilneck y distintos representantes del empresariado local.

El Consejo de Planeamiento Municipal pondrá en debate el proyecto que está en el municipio desde la gestión anterior de Gustavo Gennuso y que en el gobierno de Cortés intentó avanzar sin éxito cuando en noviembre de 2024 fue paralizada la discusión por la movilización social, alentada desde algunos sectores críticos con el desarrollo.

Hasta el 9 de febrero, pasarán 15 meses hasta que se vuelva al mismo punto en el que quedó en pausa el debate.

Pero el proyecto deberá luego tener una audiencia pública y formalizarse la iniciativa definitiva ante el Concejo Deliberante que tendrá la última palabra respecto de otorgar parámetros urbanísticos para que se puedan edificar distintos tipos de propuestas en las “Áreas de Ocupación Concertada” ya definidas y estudiadas en la iniciativa.

Qué desarrollo se proyecta para el cerro Catedral

Capsa quiere desarrollar un 77 hectáreas (4%) del total del área concesionada (1.920 hectáreas), con un mayor impacto en la zona de la base de la montaña, que ya tiene una intervención importante y también una propuesta hotelera a 1.200 msnm para un exigente público esquiador que busca comodidad y la posibilidad de salir con las tablas de esquí desde el hotel.

El desarrollo está plasmado en el contrato que en 1992 se firmó con la Provincia, que anteriormente tenía la concesión del cerro, y durante la gestión de Gustavo Gennuso se ratificó en la extensión de la concesión hasta 2056.

La empresa remarca que se ocupará de la inversión de la infraestructura básica necesaria para el desarrollo (electricidad, saneamiento, agua) y también descartó que se defina la titularidad de las tierras en su favor.

El proyecto -al que accedió RÍO NEGRO meses atrás- está dividido en seis Áreas de Ocupación Concertada (AOC) que determinan qué se propone hacer en cada espacio.

Infografía: Jorge Portaz/ Diario Río Negro.

Se proyecta sumar 2.800 camas de alojamiento de distintas categorías y servicios, con hotelería nueva frente a la playa de estacionamiento principal; en la playa Del Valle (aparts y residenciales) y en la zona de la cantera (hacia el sur); residencias turísticas a 1.000 msnm y un hotel sky in/out a 1.200 msnm, el punto más alto donde se realizará el desarrollo.

También incluye planes de generar paseos peatonales, mejorar el mobiliario urbano y generar una propuesta “amigable” en el primer contacto con la nieve, en la base; y mantener una zona de servicios, centro de transferencia y estacionamiento, entre otros frente a la caminera.