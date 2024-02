Descuento del coseguro del ISSN: «Quintriqueo decidió no venir a escuchar», afirmó Daglio

El rechazo de ATE por el descuento del coseguro en el sueldo de afiliados del ISSN y la presentación de una impugnación a la resolución, generó una nueva discusión. Ahora la obra social provincial respondió que para aclarar las dudas «las puertas están abiertas«, y aseguró que el secretario general, Carlos Quintriqueo fue convocado, pero «decidió no venir a escuchar». Además, aclaró la diferencia con el cobro indebido de un plus.

ATE presentó un recurso ante la medida que implica que el monto lo pagará el ISSN y que pactarán con el afiliado cómo se cubre. «Habilita el descuento compulsivo de coseguros y prestaciones médicas», aseguró el gremio.

El administrador General del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Daniel Daglio, defendió la resolución y aclaró en Am Cumbre que el coseguro habitual se va a seguir cobrando, pero será con distintos mecanismos.

«Se podrá pagar por mercado pago, débito automático del sueldo o por tarjeta de crédito en el mismo consultorio, pero sin plata en el medio y pagárselo al Instituto o pagarlo junto con la cuota mensual», expuso.

En cuanto al recurso presentado por ATE, Daglio señaló que antes de anunciar la medida «convocamos a consejeros gremiales y a Quintriqueo (secretario general del gremio) para avisar previamente, pero decidió no venir a escuchar». «Es una medida muy buena para todos los afiliados, nuestra gestión es de puertas abiertas para aclarar todas las dudas», afirmó.

Por último, aseguró que no habrá descuentos hasta que el sistema no esté establecido.

Descuento del coseguro: el ISSN lo diferenció del cobro indebido del plus

El administrador General del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, Daniel Daglio, explicó que el coseguro, que se seguirá cobrando aunque con diferentes mecanismos, no es lo mismo que el cobro de un plus médico. Además, explicó cómo la nueva medida afecta a esta diferenciación.

«Tenemos un convenio con los prestadores de que está prohibido cobrar un plus médico, ese extra contractual», afirmó Daglio. «Antes se confundía el coseguro con el plus médico, el cobro indebido, entonces el afiliado no podía discriminar porque no sabía a qué correspondía«, detalló.

El coseguro «es de toda la vida», aseguró Daglio y señaló que es lo mismo que se realizaba antes «cuando se debía valorizar las órdenes personalmente».

A partir de esto es que el ISSN tomo la decisión del cobro del coseguro «para terminar con los cobros indebidos y que en el momento de la consulta los afiliados no tengan que desembolsar nada de su bolsillo», expuso el administrador.