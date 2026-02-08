Desde Arabia Saudita, Sturzenegger se reunió con Georgieva y aseguró que la desregulación argentina «es ejemplo para otros países»

En un domingo de intensa actividad diplomática en Medio Oriente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo una reunión bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Al-Ula, Arabia Saudita, tuvo como eje central el trabajo sobre la «agenda 2026» del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, un espacio donde el Gobierno busca posicionar las reformas de Javier Milei como un caso testigo a nivel global.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la reunión sirvió para consolidar la relación entre la Casa Rosada y el organismo en un momento sensible: mientras los funcionarios dialogaban en el exterior, un equipo técnico del Fondo avanza en Buenos Aires con la revisión de las metas fiscales y de reservas del acuerdo vigente.

Excellent exchange with @fedesturze on the 2026 agenda for our Advisory Council on Entrepreneurship and Growth and how we can put into practice the insights from the Council’s discussions to the IMF’s wider membership. #ACEME pic.twitter.com/JhRiyyvxGb — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 8, 2026

Sintonía en redes

Tras la cita, ambos protagonistas utilizaron sus cuentas de X (ex Twitter) para validar el intercambio, mostrando una clara sintonía en los objetivos.

Sturzenegger fue el primero en destacar la proyección internacional del plan económico: «Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC!», escribió el ministro, cerrando con el clásico eslogan libertario.

Hoy me reuní en Alula con @KGeorgieva para trabajar la agenda 2026 del Comité asesor sobre crecimiento económico. Los avances en desregulación del gobierno de @JMilei son ejemplo para otros países. VLLC! https://t.co/HXjKD6LPZz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 8, 2026

Por su parte, Kristalina Georgieva calificó el encuentro como «excelente». En su mensaje, la titular del Fondo puso el foco en la aplicación práctica de los debates, subrayando la importancia de trasladar las discusiones del Consejo a medidas concretas para los países miembros.

Cambio de agenda presidencial

El cable de NA también confirma un ajuste en la estrategia internacional del Gobierno. Se definió que Javier Milei priorizará su participación en el «Board of Peace» en Washington DC el próximo 19 de febrero, pero intervendrá de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago. Ante este cambio, será el propio Sturzenegger quien asuma la presencia física en Estados Unidos en representación del Ejecutivo, elevando su perfil en la agenda externa.